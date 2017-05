Toni Bou ja s'obre camí

Toni Bou (Montesa) va començar amb victòria la cursa per assolir el seu onzè títol del mundial de trial. El pilot de Piera es va imposar en la primera prova, que va tenir lloc a Camprodon. La jornada va estar marcada per les pluges fortes i, fins tot, per alguna pedregada. Les tempestes en la classificatòria de dissabte van aparèixer un cop disputada la fase, però ahir, després d'unes primeres hores amb sol, va caure una forta tempesta que va complicar enormement el pas per les quinze zones preparades.

En les pitjors condicions imaginables, doncs, Bou va aconseguir la seva victòria número noranta en el mundial de trial a l'aire lliure. Va ser justament en les zones més difícils on Bou va aconseguir obtenir més avantatge respecte al seu màxim rival, Adam Raga (TRS), que va acabar segon. La diferència entre tots dos en la primera volta va ser de només un punt (28 de Bou i 29 de Raga); això sí, superats per Albert Cabestany (Sherco), que va aconseguir la millor puntuació (27) i es va posar líder provisional.

En la segona volta, però, el campió del món va fer un recital i va acabar amb dotze punts menys (18) que Cabestany en la primera volta. Raga va obtenir la mateixa puntuació que havia fet en el seu primer recorregut (29) i es va assegurar la segona posició, amb 12 punts més que Bou en la classificació final. El d'Ulldecona es va beneficiar dels problemes de Cabestany en aquesta segona volta. El pilot de Tarragona va acabar només en la sisena posició parcial (45 punts), per bé que la davallada no el va apartar del podi i va acabar en la tercera posició.

A sis punts de Cabestany va acabar Jeroni Fajardo. El pilot de Pals va acreditar un quart lloc en la primera volta (40) i un cinquè en la segona (44) que el van deixar quart en la classificació final (84). Amb només un punt més, i en el cinquè lloc (89), va acabar el japonès Takahisa Fujinami (Montesa), el primer pilot no català de la classificació. Cinc dels deu primers classificats van ser del país, ja que Miquel Gelabert (Sherco) va acabar en la novena posició. Oriol Noguera (Gas Gas) va ser onzè (103); Arnau Farré (Gas Gas), setzè (110), i Alexandre Ferrer (Sherco), divuitè (117). La propera prova, que serà doble, tindrà lloc a Motegi els dies 27 i 28 de maig.