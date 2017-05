La gran jugada virtual

Sebastian Vettel i Lewis Hamilton, frec a frec en el primer revolt. És l'escena que tothom recordarà del GP del Circuit de Barcelona-Catalunya d'enguany. Un quart de segle després de la lluita en paral·lel entre Mansell i Senna, el traçat de Montmeló va oferir diumenge passat una altra imatge icònica per a la història de la F-1. Una maniobra feta possible per una jugada màgica de Mercedes, que va obrir la porta a l'avançament posterior –i definitiu– de Hamilton.

L'al·lusió a la màgia no és gratuïta, perquè l'alemany avantatjava l'anglès de 7.8 segons en l'equador de la cursa i, cinc voltes més tard, després de la segona aturada a boxs de tots dos, el tenia al clatell. Ara bé, fins i tot els trucs més sorprenents tenen una explicació racional. En aquest cas, la neutralització amb el cotxe de seguretat virtual (VSC) –els pilots havien de mantenir un ritme de dos minuts per volta, uns 35 segons més lent del normal–, per retirar el McLaren de Vandoorne, i el suc que en va treure Hamilton.

6+2-1= 7