Els pneumàtics, decisius

El circuit de Jerez va ser l'escenari d'un insospitat passeig del pilot de Castellar Dani Pedrosa, de divendres a diumenge, de cap a cap, però també va ser un nou episodi de controvèrsia amb els pneumàtics com a fil conductor. Amb referència al comportament en cursa de les Yamaha, tant de Valentino Rossi com, especialment, de Maverick Viñales, concretament. “En el warm up podia frenar tard i, en la cursa, amb la mateixa goma, semblava que rodés en una pista de gel”, deia l'empordanès, defensant la feina del seu equip en la posada a punt de l'M1 i assenyalant directament Michelin.

Se'n tornarà a parlar, dels pneumàtics Michelin, durant aquest cap de setmana en el Gran Premi de França.

Assenyalat pels pilots com un dels circuits amb un pitjor asfalt, sense cap tipus d'adherència i literalment foradat pels sots –l'any passat en cursa hi va haver fins a vuit caigudes–, enguany el traçat de Bugatti ha estat reasfaltat. Justament per aquest fet fa vint dies Michelin va programar un test per poder portar el millor material possible al gran premi –hi van ser presents totes les marques llevat de Suzuki–, però els entrenaments van quedar mutilats per la pluja, un clàssic de la prova francesa i que avui i demà, segons les previsions, podria aparèixer puntualment. En les jornades es va poder fer poca feina, durant els dos dies, amb Marc Márquez i Dani Pedrosa fent voltes al circuit només amb el cotxe de seguretat –Cal Crutchlow sí que el va testar amb l'Honda–, i amb Maverick rodant a fons, marcant un millor temps d'1:32.418 que l'any passat li hauria valgut la posició preferent.

Jerez havia de ser un camp de proves més o menys definitiu per a les Honda i un vedat privat de cacera per a les Yamaha, talment com ha estat Le Mans els dos últims anys, amb Jorge Lorenzo i Valentino Rossi fent primer i segon –Márquez s'hi va imposar el 2014–. En quina mesura tot plegat es tornarà a repetir ho marcaran el nou asfalt, la previsible baixa temperatura i el comportament dels Michelin en aquestes circumstàncies. A una i a 28 voltes.