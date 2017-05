La torna de Yamaha

Maverick Viñales torna a la posició preferent que ja va obtenir a Qatar liderant una primera fila totalment Yamaha a Le Mans, dues setmanes després que Honda la monopolitzés a Jerez. Calen explicacions, d'entrada, per entendre què hi fa Dani Pedrosa –que venia de guanyar a Jerez– eliminat en la Q1 però amb ritme per aspirar al podi en una cursa que sembla que es disputarà amb l'asfalt sec.

Tot va venir de les condicions de la pista, ni seca ni mullada en el tercer lliure. Això va fer que pilots inhabituals en la Q1, com Baz, Pol Espargaró, Abraham, Miller i Smith, s'hi classifiquessin directament. I, en canvi, que Jorge Lorenzo no tingués cap confiança en la moto i que Dani Pedrosa, que va refiar-ho tot a un últim intent, es trobés trànsit.

Va tenir més suc la Q1 que la Q2. Pedrosa, Lorenzo, Iannone, Dovizioso, Zarco, Petrucci, Folger, Barberà... pilots habituals en la Q2 que sabien que només dos hi podrien accedir. Lorenzo mai no va estar en disposició de fer-ho i les dues places se les van jugar Zarco, Dovizioso, Pedrosa i Bautista. Tots quatre van fer millor temps que el que seria capaç d'acreditar Marc Márquez en la Q2 i, per tant, s'haurien situat en segona fila de la graella. Però Pedrosa sortirà de la cinquena i Lorenzo, de la sisena. Tot perquè en la lluita final, amb Dovizioso intocable, Zarco, en la setena volta ràpida (totes en 1:32) del seu pneumàtic posterior tou) fa fer màgia i va millorar de 48 mil·lèsimes el crono del català, que ha havia passat meta. Abans, la successió de voltes ràpides entre Pedrosa, Dovizioso –alguna la va fer a roda del català– i Zarco van fer feredat, sempre en 1:32 mitjans. Aleix Espargaró va caure en els minuts finals, però amb el nivell d'aquesta Q1 no hi tenia res a fer.

En teoria, no només cinc pilots aspiraven a la primera fila. Marc Márquez va caure aviat i, sense ritme ni gaire confiança –també havia caigut en el quart lliure i – l'1:32 baix va quedar fora del seu abast. Crutchlow va anar ràpid aviat, però ja no milloraria gaire. Márquez va canviar de moto (va agafar la que havia rebregat en el quart lliure), però Viñales ja estava en 1:32.1 i només Rossi s'hi va acostar en el seu últim intent –i més que ho hauria fet si no s'hagués trobat Miller al mig–, quan el pilot de Roses havia baixat a 1:31.

I Zarco? El francès va sortir l'últim a pista, però va formar quatre voltes baixant cada cop una dècima fins a l'1:32.229. Rere Márquez, les Ducati de Dovizioso i Redding (el millor en el tercer lliure) i Pol Espargaró, que va situar per primer cop una KTM en la Q2. Hi va fer la valentia del pilot sobre l'asfalt del tercer lliure, però també l'evolució de motor.

Menció a banda mereix Jack Miller, protagonista d'un accident esgarrifós quan va perdre el control en el quart lliure i es va estavellar a alta velocitat contra la tanca en un impacte que va enviar el xassís a la ferralla i del qual, miraculosament, només en va sortir un pèl coix. En la Q2 va tornar a caure, just després de fer nosa a Rossi.