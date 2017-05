Nicky Hayden s'apaga per sempre

Nicky Hayden (Owensboro, 30-7-1981), el 69 més conegut de les pistes, campió del món de Moto GP l'any 2006 i amb 218 curses de Moto GP i 38 de superbike a l'esquena, va morir ahir en un hospital de Cesena (Itàlia) en no superar les greus lesions que li va provocar dimecres passat una topada contra un cotxe en una carretera local a prop de Rimini quan anava amb bicicleta.

Com feia sovint, Kentucky kid (així se'l coneixia) es va quedar a Europa entre dues cites del mundial de superbike, on pilotava una Honda oficial. Entre les curses d'Imola (13 i 14 de maig) i les de Donington (el cap de setmana vinent). La bicicleta formava part del seu pla d'entrenament físic i encara no s'han aclarit les circumstàncies de l'accident, però la declaració del conductor implicat assenyala que el pilot va entrar en una carretera sense respectar la prioritat.

Hayden és un dels pocs campions del món de la categoria reina que ha perdut la vida sent encara jove i en plena vida esportiva. En accident de trànsit també van morir Libero Liberati (1962) i Mike Hailwood (1981), en el primer cas mentre s'entrenava i en el segon, quan conduïa un cotxe.

L'últim campió americà

Hayden era l'últim campió del món de motociclisme nascut als Estats Units. De fet, fa l'efecte que serà així durant molts anys, perquè en el mundial no hi ha cap pilot nord-americà en cap categoria, una circumstància sorprenent amb la quantitat de campions –Roberts pare i fill, Spender, Schwantz, Rainey– que han sorgit dels EUA. Hayden va accedir al mundial a la manera americana, amb només 21 anys i directament a Moto GP, com a campió de superbike dels EUA. I no va anar a qualsevol equip, sinó a HRC, amb Valentino Rossi com a company d'equip. Hayden va guanyar el seu únic títol justament en lluita amb Il Dottore. Va ser a Xest, en una última cursa que Rossi va fer malbé amb una caiguda en la cinquena volta, quan era el gran favorit (hi arribava amb vuit punts d'avantatge). Hayden va ser el pilot que va necessitar menys victòries per ser campió de la categoria reina (2). Només en va aconseguir una més, amb 28 podis totals i 5 posicions preferents en 218 grans premis (els dos últims, l'any passat, com a substitut de Jack Miller i Dani Pedrosa). A superbike va guanyar una cursa i tenia quatre podis en 38 aparicions.

