“El gran problema serà la calor que s’espera”

Lidera el campionat i arriba a Catalunya després d’haver-se consolidat a Mugello amb un segon lloc que, amb el sisè de Marc Márquez, tenia gust de triomf. “Si haig de triar, de qui prefereixo distanciar-me després de cada cursa és del Marc”, admetia ahir Maverick Viñales sense vacil·lar.

Reposat, el pilot empordanès destil·lava confiança en la roda de premsa oficial tot i les incerteses que amaga la prova de Montmeló, una cursa que s’entreveu especialment crítica per la calor, la poca adherència i els sots de l’asfalt, així com pel nou disseny en la part de l’estadi.

“L’elecció dels neumàtics serà molt important per la calor i la temperatura que s’espera durant la cursa”, exposava el pilot de Yamaha. “Com són els neumàtics que tindrem? Són nous, són compostos diferents dels que hem utilitzat fins ara i asimètrics. Però no puc dir com es comportaran a la pista perquè no els he provat.” Andrea Dovizioso, segon en el mundial a 26 punts del gironí i un dels pilots que van ser en el test del mes passat, ho completava: “Hem de veure com està l’asfalt. Sembla dolent i fa caure el rendiment dels neumàtics ràpidament. En el test vam patir, en aquest sentit, i sembla que diumenge pot ser pitjor.” Com Valentino Rossi, Maverick no va fer el test que servia per provar els canvis amb la nova xicana, avançada uns metres d’on hi ha la de la Fórmula 1 –els neumàtics que porta aquí Michelin s’han fet basant-se en la informació extreta del test, amb pilots de totes les marques.

“L’he anat a veure i no hi veig gran diferència respecte a la de la Fórmula 1 [la que es va utilitzar l’any passat]”, afirmava Rossi respecte a la nova xicana. “L’únic problema és que hi ha asfalts diferents en aquella zona.” Interrogat per l’estat de la pista, assegurava: “És una pista crítica. Hi ha molt poca adherència i molts sots. S’hi hauria de fer alguna cosa.” En qualsevol cas, no es mostrava especialment preocupat amb el nou disseny. “No vam fer el test i demà [avui] haurem d’entendre el potencial de la moto en aquesta part i veure quines són les línies bones.” En aquest sentit, Maverick ho tenia clar: “Hem d’estar preparats per a cada situació, també per al canvi en la part final. Penso que pel meu pilotatge m’anirà bé i, a més, soc optimista amb les configuracions que tenim.” Com enfocarà la primera sessió d’entrenaments lliures? “Haig de trobar una roda d’algú que hagi fet el test.” I encara ho completava: “El nou disseny, els sots, la calor... De tot això el que és realment un problema és la calor que s’espera que farà. La resta no. De sots n’hi ha a molts circuits.”