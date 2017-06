Sant Tornem-hi

Márquez reconeix que haver fet el test al maig els ha beneficiat de cara als divendres

Les motos es van tornar a engegar al Circuit de Barcelona-Catalunya, i els pneumàtics van tornar a ser protagonistes principals dels primers entrenaments. Hi ha coses que no canvien d’una cursa a l’altra en aquest mundial, i és que els grans premis s’han convertit en del tot imprevisibles. Arribava Marc Márquez amb molts problemes a Catalunya, i en la primera jornada el campió va ser el clar dominador de les dues sessions d’entrenaments d’ahir, divendres, fet poc habitual durant aquesta temporada. Sembla, però, que el de Cervera no pateix a Montmeló com en d’altres circuits, i va reconèixer que fer el test que van fer alguns fa unes setmanes pot haver estat clau per a l’adaptació als pneumàtics d’uns i altres. “El test s’ha notat. Sempre que arribem a un circuit amb un test previ es nota. Yamaha ho va notar a Le Mans, i nosaltres ho hem notat aquí, però demà [avui per al lector] estarà tot més ajustat”, va assegurar Márquez, que no va mencionar un altre cas: Ducati a Mugello.

I mentre el campió es trobava còmode sobre l’Honda, tant al matí com a la tarda, l’actual líder, que no va poder passar del 17è millor temps del dia, no era capaç de posar uns pneumàtics que li permetessin rodar sense patinar. “Al matí, amb la pista més freda, encara em trobava prou bé, però a la tarda la sensació ha estat completament diferent”, deia Maverick Viñales, que assegurava que va tenir problemes “tant amb el pneumàtic del davant com amb el del darrere”. “Anava tota l’estona amb la sensació que cauria. La goma no té adherència. Feia tres o quatre voltes i ja no podia controlar la moto. La nova semblava que ja hagués fet 30 voltes”, va dir el de Yamaha, estranyat, i que qualificava la situació de “molt pitjor” que a Jerez: “Allà, al darrere sí que teníem molta adherència.” Per Mack, els pneumàtics que ha portat Michelin a Catalunya fan que la moto sigui “impossible de pilotar” i no li troba la raó, fet que el desconcerta. “Potser en la qualificació, amb més temperatura trobo més adherència i vaig bé... No ho sé. Ara mateix no tinc la solució”, deia. Márquez era més clar: “Apostaria que estarà a primera fila.”

Satisfacció repartida

El cert és que la de Viñales va ser l’última Yamaha classificada ahir, però el seu company Valentino Rossi no va poder superar el novè millor temps del dia. “La primera sessió ha estat inútil per la pluja de la nit, però la segona ha anat prou bé. Encara hem d’entendre els pneumàtics, però en general no ha anat tan malament. Llevat del Marc, no estem gaire lluny en ritme del segon”, assegurava l’italià de Yamaha. Per la seva banda, Pedrosa va posar el focus en la “durabilitat dels pneumàtics”. “És un dels circuits on és més crític, per la temperatura, per l’estat de l’asfalt i pel tipus de revolts”, va dir el de Castellar del Vallès, que malgrat provar totes les gomes, “les sensacions amb unes i altres són més o menys iguals”. Jorge Lorenzo, que ahir va marcar el segon millor temps, no vol pecar d’optimista i va dir que “a una o dues voltes som molt ràpids, però hem de ser prudents” i creu que el ritme per guanyar la cursa estarà entre els 1:47 alt i 1:48 mitjà. Bastant més enrere, en el 13è millor lloc de la classificació, es va quedar Aleix Espargaró, que malgrat que no està satisfet del tot amb els pneumàtics, deia que tenen “molt bon ritme”. “Les sensacions són molt millors del que m’esperava, molt millor de com va anar el test”, va dir el d’Aprilia, i va lamentar els problemes de pneumàtics: “Estem molt limitats. Michelin diu que són tou, mitjà i dur, però jo no ho veig. Són tres compostos diferents i has d’estar provant molt quin et va bé.”

Anul·len els temps