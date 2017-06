Es canvia de xicana

Malgrat que alguns pilots ja havien fet tests al Circuit de Montmeló fa uns dies per provar el nou disseny del traçat vallesà –cap d’ells era un pilot de Yamaha–, abans de la reunió de la comissió de seguretat a la tarda es van sentir nombrosos discursos crítics amb la solució convinguda abans del Gran Premi. Van ser comptats els pilots que van mostrar la seva opinió favorable, i la majoria es decantaven per deixar-la de banda i tornar a la de l’any passat, a la xicana que s’utilitza amb la Fórmula 1, amb la veu de Valentino Rossi de les més contundents.

“Aquesta xicana no és com la de la Fórmula 1, que és més segura i millor. Aquesta no és una part del circuit: són pegats d’asfalt que uneixen dues parts del circuit i la traçada no és gens natural”, deia l’italià, que descobria: “A Mugello, en la reunió de la comissió de seguretat, vam dir que divendres [ahir] la provaríem i que en la reunió de la comissió d’aquí en parlaríem i decidiríem.” El gran problema del traçat de Moto GP era que, si un pilot cau en el primer revolt, el dibuix i el peralt de la xicana fan que la moto tombi cap a la pista i envaeixi el segon revolt, amb el perill de fer caure els pilots del davant o que el mateix pilot que ha caigut torni a entrar a dins i sigui atropellat. Marc Márquez, una de les poques veus favorables al traçat utilitzat ahir, deia, abans de saber-se el resultat de la reunió: “A mi m’agrada. Sempre hi ha altres solucions, però de les que ens van proposar aquesta era la més segura. Si caus, vas a 40 o 50 km/h i tens temps de rectificar.”

“No em desagrada la xicana, però he vist les dues caigudes de prop i crec que és molt perillosa. Prefereixo la de l’any passat”, havia exposat Maverick. “Els pianos són per respectar-los. Si es retalla cada vegada 5 metres hi haurà moltes caigudes. Vam parlar-ne en la comissió de seguretat, però no se n’ha fet cas. L’any passat amb els pianos elevats de la Fórmula 1 tothom va fer la xicana pel quitrà perquè si la tocaves sorties disparat. Potser ens l’hauran de tornar a posar”, se sincerava i profetitzava Aleix Espargaró. Jorge Lorenzo també havia estat dels més contundents, abans de la reunió: “No sé si amb la seguretat hem fet un pas endavant o un pas enrere. A la xicana, si perds la moto del davant, i és molt fàcil, ets dins la pista. I el revolt de la frenada d’entrar a l’estadi [on Iannone el va fer caure l’any passat] és també un punt molt crític i perillós.”

Sense asfalt