Räikkönen manté el to, però Mercedes no afluixa

Kimi Räikkönen va ser el pilot més ràpid en la primera jornada d’entrenaments lliures del GP del Quebec. Després de fer la posició preferent en la cursa anterior, a Mònaco, el finlandès de Ferrari va mantenir el to a Mont-real i va ser l’únic a baixar d’1:13, tot superant Lewis Hamilton, el seu company Sebastian Vettel i Valtteri Bottas. La retrobada competitivitat de Kimi –el seu contracte venç aquest any, i assegura que ja sap què farà l’any que ve– és una mostra més de la bondat del bòlid vermell.

Ara bé, Mercedes no afluixa. Hamilton es va intercalar entre els Ferrari en la segona sessió, i al matí havia fet el millor temps. En les tirades llargues, el ritme dels dos equips capdavanters va ser similar. Tanmateix, en una pista semipermanent que s’utilitza molt poc durant el curs, ni tan sols els tenors del mundial es van deslliurar de les virolles i passades de frenada, que van sovintejar de cap a cap del grup. Si més no, els pilots van saber escapar del petó assassí dels implacables murs del traçat que envolta l’illa de Notre Dame.

Precisament, l’home més ràpid del dia, Kimi Räikkönen, va ser el primer a quedar entregirat, quan tot just s’havia disputat un quart d’hora de la primera sessió. En descàrrec seu, cal dir que en el començament de la jornada era quan el nivell d’adherència de la pista era més baix. La virolla més cridanera va ser la de Bottas en la segona sessió, quan, en plena simulació de cursa, va lliscar per l’herba del primer revolt i va forçar la sortida de pista de Vettel, que el seguia de prop.

Les excursions no van ser l’únic maldecap dels pilots. La mecànica també va fer la guitza a més d’un, com ara als pilots de Red Bull, Ricciardo (motor) i Verstappen (canvi), a la tarda. Carlos Sainz i Fernando Alonso van quedar a l’estacada al matí. L’asturià no va poder tornar a la pista fins a l’última mitja hora del dia, i amb cobertes ultratoves noves es va enlairar fins al setè lloc, mentre la resta del grup feia les tirades llargues de simulació de cursa.