Mana Pedrosa

Márquez va caure dues vegades en la Q2, però té ritme per pujar al podi

Segona pole position de la temporada per a Dani Pedrosa, que ahir, com a Jerez, no podia amagar el somriure. A Andalusia, el pilot de Castellar del Vallès va aconseguir el primer triomf de la temporada, i les condicions són del tot favorables perquè avui sumi la segona, estant un pas per davant dels rivals. Ni els pneumàtics ni la calor –factors que sembla que a qui més beneficien és al 26– van poder evitar el domini de les Honda de l’equip Repsol, que han manat al Circuit de Barcelona-Catalunya des del primer entrenament de divendres. Recuperant el traçat en què es va córrer la temporada passada –utilitzant la xicana de la F1–, Pedrosa va ser l’únic pilot capaç de baixar de l’1:44 i va quedar a menys de tres dècimes de la pole que va fer el seu company, Marc Márquez, fa un any, i amb aquesta nova primera posició de la graella iguala l’any 2013, l’última temporada en què en va aconseguir més d’una el mateix any. No el podrà acompanyar a la primera fila Marc Márquez, que va caure dues vegades durant la Q2 –també havia caigut en els dos entrenaments lliures previs– i només va poder ser quart. L’últim cop que va caure, trenta segons abans d’acabar la sessió, el cerverí havia aconseguit el millor primer parcial del dia. Això sí, el campió creu que, habituat enguany als problemes amb el pneumàtic del davant, podrà mantenir el bon ritme mostrat en els entrenaments que confia que el duguin al podi, tot i que veu difícil assolir el segon triomf de l’any.

Sí que serà a la primera línia Jorge Lorenzo, que va demostrar –com va avisar divendres– que a una volta és molt ràpid. És la primera vegada que el mallorquí sortirà de la primera línia amb la Ducati i el 14è any consecutiu –excepte el 2008, en què no hi va participar– que ho aconsegueix a Montmeló. La Ducati de Danilo Petrucci, tercer classificat en la cursa de Mugello, tancarà la primera fila de la graella del circuit català. A la segona línia, Aleix Espargaró, amb l’Aprilia, sortirà al costat de Márquez després de signar la cinquena posició. El de Granollers va acabar la jornada satisfet amb el ritme que ha assolit i, després de dues curses acabant per terra, té moltes ganes d’acabar bé a casa.

El patiment de Yamaha