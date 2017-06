“Fent la ‘pole’ i pujant al podi, he recuperat sensacions”

“Pensava que seria una lluita amb en Marc, però ha aparegut Dovizioso i a la recta he entès que la diferència era molt gran”, deia ahir després de la cursa Dani Pedrosa, l’home de la pole, que es va haver de conformar, però, amb el tercer lloc. “No estic decebut”, va dir, “perquè venim d’una cursa molt dolenta i aquí hem pujat al podi”. De fet, Pedrosa assegurava haver tornat a gaudir sobre la moto: “Amb la pole i el podi, he recuperat sensacions.” Eren, però, millors durant els entrenaments que en cursa, on esperava una lluita pel triomf amb el seu company Marc Márquez.

També el de Cervera va confessar que la seva mentalitat era controlar Pedrosa, i que no esperava la presència d’un Dovizioso tan fort. “Volia controlar el Dani, però hem tingut un convidat sorpresa i ja he vist que era ell l’home a batre. L’he intentat seguir, però no he pogut perquè era incapaç de recuperar als revolts el que perdia a la recta”, va explicar el campió, que va haver de seguir lluitant amb els problemes amb el pneumàtic del davant. “El del darrere queia molt ràpid però, a més, jo he destrossat el davanter, i quan ha caigut del tot ja anava fatal”, assegurava Márquez, a qui van pesar les cinc caigudes del cap de setmana: “M’ha costat dormir, i quan he caigut al warm up volia marxar a casa –va dir, somrient–, però l’equip m’ha convençut i m’ha fet veure que soc el mateix de sempre.” “He sortit amb l’objectiu de guanyar, com sempre”, deia Márquez, que estava segur que “si no hagués caigut tant dissabte, segurament hauria caigut en cursa”.

El que tenen clar els dos pilots de l’equip Repsol Honda és que el mundial “és molt estrany” i que Andrea Dovizioso, després de dues victòries seguides és, sens dubte, un ferm candidat al títol. L’italià, però, no ho té tan clar, i assegura que “no sé per què he guanyat les dues últimes curses”. Dovi admet que els triomfs li donen confiança, però diu que “encara queden moltes coses a millorar per poder lluitar pel mundial”. “Soc realista”, deia el de Ducati, “i els pilots i les motos rivals són molt bons”.

“Les Ducati són les motos més constants”, deia Pedrosa, que coincidia amb l’opinió de Viñales. “Fa temps que dic que les Ducati són candidates al mundial.” De fet, Dovi és ja a només set punts de l’empordanès, que veu perillar el lideratge si es repeteix un cap de setmana com el de Catalunya: “Resultats com aquest t’obliguen a arriscar a cada cursa perquè no saps com pot anar la següent”, deia, i assegura que “un líder ha d’estar sempre al podi”.

També Valentino Rossi estava “molt trist” per la situació en el mundial, on ha perdut posicions, després d’una cursa on va patir molt del pneumàtic del darrere. “A partir de la volta 10 he tingut molts problemes i he hagut d’abaixar el ritme i no podia sortir bé dels revolts”, va dir l’italià, que continua “buscant el ritme i les sensacions de l’any passat”. Rossi, però, ja venia amb temor de patir aquí com a Jerez, “perquè té una adherència similar”. “És una llàstima, perquè és un dels meus circuits preferits i fa un any hi vaig guanyar”, va dir el de Yamaha.