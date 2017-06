Hamilton agafa embranzida

“És el dia per treure el martell!” Lewis Hamilton va revelar la clau de la victòria en el GP del Quebec davant del públic que una hora llarga abans de la sortida ja omplia les tribunes del circuit de Mont-real. Dit i fet: el pilot anglès de Mercedes va fer honor al seu sobrenom –Hammer Time– amb una cavalcada imperial des de la posició preferent. Al final d’un cap de setmana immaculat, el tricampió va aconseguir la sisena victòria a l’illa artificial de Mont-real, deu anys justos després de la primera, que també va ser el seu primer èxit en la F-1. Amb la d’ahir, ja en suma 56 –i 65 posicions preferents–, en 195 curses.

Oli en un llum. La cursa del seu gran rival, Sebastian Vettel, va ser d’allò més agitada. El pilot de Ferrari va caure a l’últim lloc quan es va haver d’aturar a boxs en la cinquena volta, amb l’aleró malmès. La cursa tot just havia començat i ja cedia mig minut a Hamilton. Sempre a l’atac, a dues aturades –només els Ferrari en van fer més d’una, entre els pilots capdavanters–, Vettel va parar el cop amb el quart lloc final, fora del podi per primer cop aquest any. Semblava que s’enduria el premi de consolació de la millor volta en la cursa (1:14.962, en la 62a), però Hamilton no hi volia deixar ni les engrunes i, quan faltaven sis voltes, va reblar el clau amb un 1:14.551, i va deixar encara més enrere els altres ocupants del podi, el seu company Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo, que va encadenar el tercer calaix.

Verstappen, fora de joc

La fatalitat de Vettel es va començar a gestar en la sortida. Des de la tercera línia, Max Verstappen es va cruspir els dos Ferrari i el W08 de Bottas, i es va col·locar segon. L’SF70H número 5 es va trobar emparedat entre el Red Bull, per fora, i el Mercedes, per dins, i en el primer revolt l’holandès li va trencar la deriva dreta de l’aleró davanter amb la roda posterior esquerra. Tot seguit, la cursa es va neutralitzar per la topada en el tercer revolt entre Grosjean, Sainz i Massa, però Ferrari no es va adonar amb prou diligència de l’abast de la trencadissa al morro, i el líder del mundial el va canviar quan la cursa ja s’havia rellançat. Verstappen tampoc va anar gaire lluny, perquè el sistema híbrid el va deixar a l’estacada en l’onzena volta. La dissort de l’holandès –tercer zero en les últimes cinc curses– va obrir la porta del primer doblet del curs per a Mercedes, amb Bottas sol en el segon lloc –és el primer cop que resta punts a Vettel–, i l’altre Red Bull, tercer.

Els Force India volen