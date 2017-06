Rivals per terra, mar i aire

En l’era de Moto GP mai cinc pilots havien estat separats per tants pocs punts com ara (28). La dada és irrefutable, il·lustra com d’obert està el campionat i és complementada amb dues més: quatre guanyadors diferents en set curses –també rècord en MotoGP, tot i que compartit– i nou pilots diferents en el podi, una xifra que no es veia des del 2007. Per reblar-ho, són tres les motos diferents que han guanyat curses (Yamaha, Honda i Ducati). La tornada dels italians i de Suzuki ha apujat la competitivitat del mundial, si bé la pèrdua de Maverick Viñales ha estat un cop dur per als japonesos, que aquest any no brillen.

Justament és Viñales qui lidera, però ja no sap si el seu rival principal vesteix els colors d’Honda –al campió Márquez s’hi ha afegit el reviscolat Pedrosa–, els seus mateixos (Rossi) o va de vermell (Ducati). Qui s’atreveix avui a descartar un gat vell com Dovizioso? Dissabte li van preguntar a Viñales, vist com assumia que no resoldria la incompatibilitat de la M1 amb els compostos i les carcasses noves de Michelin, si per la cursa seria un fan de Lorenzo, per si restava punts a les Honda. La seva resposta va ser tan madura i raonada –“és que Lorenzo, encara que estigui a molts punts, també és rival”– com desencaminada, perquè el seu aliat circumstancial va ser Dovizioso, que ja havia derrotat el pilot de Roses a Mugello i que és, ara per ara, l’únic capaç de rivalitzar amb ell guanyant més d’una cursa, cosa que no es veia a Ducati des del daurat 2007 de Casey Stoner.

Rivals... i àrbitres