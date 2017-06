Convidat de luxe a la ‘pista de patinatge’ de Bakú

“El cotxe està bé?” “No, he colpejat el mur.” El diàleg entre Jolyon Palmer i el seu enginyer de Renault, Chris Richards, il·lustra el que va ser la primera jornada d’entrenaments lliures del GP de l’Azerbaidjan, ahir. La brutícia i la baixa adherència de la pista van convertir els sis quilòmetres del traçat en una pista de patinatge, sobre la qual pràcticament tots els pilots en van veure de tots colors per mantenir els bòlids en la traçada, sense endinsar-se en les estretes escapatòries dels revolts més feixucs o, encara pitjor, encastar l’auto contra les barreres.

Per acabar-ho d’adobar, Pirelli havia decidit no dur a Bakú el compost més tou de la gamma, l’ultratou, per bé que és un pneumàtic pensat per a circuits urbans. La tria final (supertou, tou i mitjà) resultava massa dura per les condicions de l’asfalt, i la dificultat per posar les cobertes a to, sobretot les davanteres, va agreujar encara més el neguit dels pilots.

McLaren, fanalet vermell