Zarco sorprèn tothom

Johann Zarco (Yamaha) sortirà des del primer lloc de la graella del Gran Premi d’Holanda. El pilot francès no havia aconseguit mai encara cap posició preferent en la categoria reina del mundial –ha debutat aquesta temporada–, però ahir es va estrenar amb la primera amb un temps d’1:46.141. Zarco ja havia estat el més ràpid en la quarta sessió lliure, que es va disputar amb un aiguat intermitent –intens en alguns moments– i amb parts del circuits seques i altres de xopes.

En la Q2 no es va repetir l’episodi de pluja, però, com que feia pinta que en qualsevol moment podia irrompre, els pilots ja ho van donar tot des de les primeres voltes per aprofitar que en aquell moment la pista estava seca. El lideratge de la classificació va saltar en les primeres voltes d’Álvaro Bautista (Ducati) a Sam Lowes (Aprilia), Valentino Rossi (Yamaha) i Danilo Petrucci (Ducati). Marc Márquez es posava a només sis mil·lèsimes del primer lloc en la tercera volta. El campió del món va ser el més competitiu entre els favorits i va acabar a només 65 mil·lèsimes de Zarco, que, com ell, va fer el seu millor temps en l’última volta de la sessió. El francès es va convertir en el primer pilot del seu país que fa una posició preferent de Moto GP des de la que Olivier Jacque va aconseguir en el Gran Premi d’Alemanya del 2002. També és la primera de l’equip Tech 3 des del Gran Premi de la República Txeca del 2013, prova en què la va aconseguir Cal Crutchlow.

La primera fila de la graella la va completar l’italià Danilo Petrucci. La segona la va encapçalar Valentino Rossi (Yamaha). El líder del mundial, Maverick Viñales no va estar gens còmode en tota la sessió i només va poder acabar en l’onzè lloc, just davant de Pedrosa, últim de la Q2. La resta de catalans no van superar la Q1, com tampoc no ho va fer Jorge Lorenzo, que va fer la seva pitjor qualificació a Moto GP.

A Moto 2, Franco Morbidelli va aconseguir la seva quarta posició preferent de la temporada en una sessió força accidentada. Francesco Bagnaia va ser un dels que primer va caure, però la pitjor caiguda va ser la de Lorenzo Baldassarri, que va haver de ser traslladat a la clínica del circuit. Marc Márquez tampoc no es va estalviar la caiguda i només va poder ser vuitè. Àxel Pons també va acabar entre els deu primers amb el desè lloc. En la categoria petita, Jorge Martín es va adjudicar la cinquena posició preferent de la temporada amb més de vuit dècimes menys que el segon classificat.