Ricciardo, sorprenent vencedor en el GP de l’Azerbaidjan

Daniel Ricciardo (Red Bull) ha estat el sorprenent vencedor del GP de l’Azerbaidjan. El pilot australià sortia desè, però ha estat el més beneficiat d’una cursa boja, amb tres neutralitzacions seguides amb el cotxe de seguretat i la interrupció posterior de la cursa, per poder netejar les restes sobre la pista. En el moment de la suspensió, el líder era Lewis Hamilton (Mercedes), seguit per Sebastian Vettel (Ferrari), Felipe Massa (Williams), Lance Stroll (Williams) i Ricciardo.

En la represa, però, primer Hamilton ha hagut de fer una aturada extra per substituir el reposacaps, que se li havia després, mentre que Vettel ha rebut un stop-go per haver fet un cop de volant contra el Mercedes capdavanter, durant una neutralització (el pilot de Ferrari volia queixar-se per una frenada fora de lloc del pilot anglès). Una avaria de Massa i l’avançament de Ricciardo al debutant Stroll ha donat la primera victòria del curs a Red Bull.

La resta de posicions del calaix s’han decidit sota la mateixa bandera de quadres, quan Valtteri Bottas (Mercedes) ha superat el pilot quebequès de Williams. En la primera volta, el pilot finlandès de Mercedes havia punxat en topar amb Kimi Räikkönen (Ferrari).

Finalment, Vettel i Hamilton han acabat enganxats, quart i cinquè, respectivament. Així doncs, el pilot alemany suma 153 punts i eixampla l’avantatge en la general respecte de l’anglès (139). Només tretze cotxes han acabat la cursa.