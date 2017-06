Ser líder al juny és del tot secundari

Maverick Viñales ja havia perdut el primer lloc del campionat (en favor de Rossi) quan va caure a Austin). A Assen li va tornar a passar i del seu discurs previ al GP d’Alemanya es desprèn preocupació per recuperar el primer lloc, tot i que després de la caiguda d’Assen es va mostrar ben desorientat sobre les causes.

Tot i el seu discurs, Viñales sap que quan s’ha de ser líder no és ara, sinó a Xest, en l’últim GP, i que abans que desbancar Dovizioso ha de tornar a ser el més estable dels capdavanters. I en això no està sol, tot i que Dovizioso sembla blindat a la confusió a què Michelin sotmet els pilots.

Sachsenring ha estat asfaltat de nou i cap MotoGP hi ha pogut rodar per restriccions medioambientals. Les conseqüències són que les sessions lliures 1 i 2 d’avui tindran 55 minuts en lloc de 45 i que, vist que no hi ha dades fiables, Michelin ha decidit portar quatre compostos de davant i quatre de darrere en lloc dels tres habituals. Promet que n’hi haurà un de tou, dos de mitjans i un de dur (a més de l’extradur obligatori en cada GP pel cas que cap dels altres sigui segur). Tots asimètrics, com correspon a una pista amb deu revolts a l’esquerra i només tres a la dreta.

La història és d’Honda