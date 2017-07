El ‘kaiser’ de Cervera

L’idil·li de Marc Márquez amb Sachsenring sembla infinit. Vuit victòries consecutives, en totes les categories i un salt espectacular en el campionat, del quart lloc al primer d’una classificació que cada cop s’estreny més. Fa tres curses hi havia 37 punts entre el primer i el quart, que van passar a ser 27, 11 i, ara, 10. I el cinquè, Dani Pedrosa, és a 26 punts.

És probable que Márquez no sigui globalment el pilot més ràpid. Però quan ha acabat les curses el seu pitjor resultat ha estat un sisè lloc i aquesta és la diferència amb Viñales (també dos zeros, però un desè a Montmeló). En el fons, ser líder és circumstancial, i més veient les muntanyes russes que viuen la majoria d’equips. Dissabte les Yamaha semblaven desnonades. Ahir Viñales va arrencar onzè i va acabar quart, en remuntada, i va ser el pilot amb millor ritme, fora de Márquez i Folger.

Sí, Jonas Folger, el primer alemany que acaba en el podi a Sachsenring en la categoria reina va discutir la victòria a Márquez fins a les cinc últimes voltes, quan quatre voltes seguides del català entre 1:21.6 i 1:21.8 van ser demolidores. Un parell d’errades el van fer entrar en raó. Com Zarco a França.

Folger va irrompre al davant quan va avançar Jorge Lorenzo –tercer en una gran sortida, ajudat per les gomes toves– i en tres voltes es va cruspir Pedrosa i Márquez encadenant voltes ràpides. Només Márquez el va seguir, ja que Pedrosa va quedar en terreny de ningú.

Márquez va recuperar el cap de cursa superat el primer terç i va intentar escapar-se, però li va ser impossible. En la zona de la baixada Folger s’hi tornava a enganxar. Deixant de banda la hipermotivació del pilot local, queda clar que el xassís 2016 és altament competitiu en mans dels dos pilots debutants de Tech 3. Yamaha Factory té cinc setmanes per rumiar si s’empassa l’orgull i fa marxa enrere o insisteix a millorar la versió 2017.

Superat el primer terç de cursa, el grup perseguidor el formaven Rossi, Dovizioso, Petrucci i Aleix Espargaró. Lorenzo, sense ritme, havia anat enrere i era vuitè.

El mallorquí encara perdria tres posicions més, la primera a mans de Viñales. El pilot de Roses va quedar de seguida exclòs de la lluita pel podi. En les tres primeres voltes havia perdut més de tres segons, però la seva segona meitat de cursa va ser excel·lent. Fins a la volta 11 no va guanyar cap més posició que en l’arrencada, a costa de Pol Espargaró. Però entre les voltes 11 i 20 va superar un rere l’altre Lorenzo, Aleix Espargaró, Petrucci, Dovizioso i Rossi. El quart lloc era el sostre lògic, si no hi havia un error dels rivals, i no va arribar. No és un podi, però limita molt els danys que es temien dissabte.

A més de Lorenzo, també va anar cap enrere Dovizioso, penalitzat –com Lorenzo– pel pneumàtic posterior tou. La Ducati de Bautista –cursa de menys a més– i l’Aprilia d’Aleix Espargaró el van acabar relegant al vuitè lloc, un resultat que li costa el lideratge. Cap dels tres pilots que va escollir el compost tou (Lorenzo, Dovizioso i Abraham) va aconseguir un resultat satisfactori.