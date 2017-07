“No em crec que sigui líder”

“No em puc creure que sigui líder. Fa tres curses estava a 37 punts. Santi Hernández em va enviar un missatge abans d’Assen i em va dir que me n’aniria de vacances com a líder, i li vaig preguntar què s’havia begut.” No és la declaració més tècnica de les que va fer Marc Márquez, però sí que il·lustra el tobogan que és aquest mundial.

El campió, que va dedicar el triomf “a Nicky Hayden i la seva família”, es va mostrar sorprès pel nivell de Folger: “En les cinc últimes voltes ho he donat tot. Sent a Alemanya, no era bona idea arribar al final amb un alemany al darrere. Ha estat una cursa molt ràpida. Anava molt bé i em pensava que el rival seria Pedrosa quan, de sobte, apareix Folger i em passa com un coet. He pensat que tenia la goma bé i que ja abaixaria el ritme, però no. Feia 1:21 sempre, i em seguia.”

El campió va agrair haver-la encertat amb el pneumàtic: “Creia que Folger miraria de superar-me al final i en les últimes cinc voltes he guanyat unes dècimes que l’han distanciat. He tingut sort d’haver escollit la goma correcta. No ha estat fàcil perquè em sentia bé amb totes i estava convençut que amb la tova seria ràpid, però m’han convençut que no fes invents i que anés com tothom, que ja érem prou competitius.”

Al capdavall, Márquez en va dir bé, de la gran cursa de Folger, “un altre pilot que resta punts als rivals”, i va insistir que l’havia sorprès molt el ritme de cursa: “Sabia que seria d’1:21 al principi i creia que d’1:22 al final, però Folger m’ha obligat a mantenir l’1:21. Sabia que si el deixava mig segon enrere, podria escapar-me”.

Márquez és líder però conscient que no és superior als rivals: “Hi haurà circuits en els quals anirem pitjor i altres on haurem d’atacar, com el d’avui. Sabia que si aquí no guanyàvem seria senyal que estàvem malament. I gairebé no hem guanyat, una Yamaha per poc no ens treu la victòria. Vindran dies de fer cinquè o sisè, de mantenir el nivell i tenir paciència.”