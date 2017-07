Una festa de les dues rodes, dins i fora de la pista

“Posar en dubte la celebració del GP de Catalunya [de MotoGP, el 2018] no treu cap a res.” Així de contundent es va mostrar ahir el president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, al voltant del futur de la cita catalana en el mundial de velocitat. “Farem el que toqui [per mantenir-la]”, va assegurar.

La presentació de les 24 Hores va ser la primera compareixença pública dels responsables del Circuit d’ençà que, la setmana passada, Carmelo Ezpeleta declarés que, ara com ara, el Circuit no estava homologat amb vista al 2018. “Si no s’hi fan les obres que reclama la comissió de seguretat, l’any que ve hi haurà divuit curses en comptes de dinou”, havia alertat el director general de Dorna, l’empresa promotora del mundial. Aquestes obres són, d’una banda, un nou asfalt –l’actual té deu anys i encara ofereix una bona adherència, però en alguns punts és força boterut– i, de l’altra, ampliar l’escapatòria del revolt on va morir Luis Salom –el seu cosí David és un dels pilots de Folch en les 24 Hores–, sense haver de fer ús d’una xicana. Tanmateix, Aguilera va assenyalar que aquest camí encara no està traçat. “No tenim una decisió presa, sinó la voluntat de fer el que faci falta”, va insistir. I hi va afegir: “És lògic que hi hagi dubtes, però nosaltres no en tenim cap. Ara no toca dir el que farem perquè ho decidirem en els propers dos mesos, però no estem preocupats.”

Les 24 Hores es disputen en el traçat ara anomenat “històric”, de 4.727 metres, sense la variant en l’entrada de l’estadi ni la xicana.