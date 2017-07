Sant tornem-hi, que no ha estat res

L’incident entre Lewis Hamilton i Sebastian Vettel en el GP de l’Azerbaidjan, fa dues setmanes, és “aigua passada”, segons el parer dels dos protagonistes de la brega en els carrers de Bakú. El retrobament del pilot de Mercedes i el de Ferrari, ahir, en la roda de premsa prèvia al GP d’Àustria –la novena cita del curs–, va generar una expectació enorme, però la sang no va arribar ni a la vora del riu.

“Vaig cometre una errada i tot seguit vaig fer una cosa mal feta”, va reconèixer el líder del mundial. I el seu rival hi va afegir: “Hi ha dues coses importants: primera, Sebastian ha reconegut que no vaig frenar expressament i, segona, s’ha disculpat.” La batussa es va produir just abans de la represa d’una neutralització. Vettel va envestir Hamilton i tot seguit s’hi va emparellar i li va donar un cop de volant, sense conseqüències, pensant-se que el pilot anglès havia frenat per entorpir-lo.

Reacció exagerada