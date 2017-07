Bottas fa la feina; Vettel, també

Veient les últimes voltes del GP d’Àustria, qualificar el triomf de Valtteri Bottas de cavalcada en solitari és fer curt. És cert que el pilot finlandès de Mercedes va encapçalar totes les voltes llevat de dues, quan va endarrerir l’aturada a boxs fins a la volta 41 (de 71) i Kimi Räikkönen el va desbancar breument, abans d’aturar-se també. Però la tirada final de trenta voltes va ser una cacera amb molt en joc. La cursa de Sebastian Vettel, segon d’inici i sense resposta enfront del ritme de Bottas amb els pneumàtics ultratous de la sortida, va revifar un cop es va haver aturat per muntar un joc nou de supertous. Tot i que va fer el canvi set voltes abans que el Mercedes número 77, el seu ritme era superior. En les últimes quinze voltes, el Ferrari va anar esgarrapant els 4.4 segons de coixí del finlandès fins a col·locar-se a 0.6 en els dos últims girs. Però no va passar d’aquí.

Amb Lewis Hamilton quart, Vettel hauria d’estar satisfet, però quedar tan a prop del triomf, quan guanyar es ven tan car, sempre resulta frustrant. Tanmateix, el líder del mundial es pot consolar pensant que ahir va tornar a trepitjar el podi, després de dos quarts llocs, i que la remuntada del seu rival va quedar a les portes del calaix. L’altre Ferrari, de Kimi Räikkönen, no va poder donar un cop de mà al seu company parant els peus al tricampió anglès, però allà tornava a estar un Daniel Ricciardo immaculat, que a casa de Red Bull va sumar el cinquè podi seguit del curs.

Ara l’avantatge de Vettel al capdavant de la general ja és de vint punts. De fet, amb la segona victòria Bottas és a quinze punts del seu company, més a prop seu que no pas Hamilton de Vettel. Si més no, Mercedes es distancia una mica més de Ferrari en la taula de constructors, ara amb 33 punts de marge. La diferència és que Mercedes té dos pilots guanyadors –cinc victòries entre tots dos–, mentre que Ferrari en té un que guanya i un que, ara per naps ara per cols, es limita a anar sumant.

Després d’haver aconseguit la posició preferent, Bottas tenia tantes ganes de guanyar que va anar de ben poc que no se saltés la sortida. La impressió visual va ser que la fletxa de plata va arrencar abans que s’apagués el semàfor, i Vettel així ho va manifestar per ràdio. Si hagués estat així, li hauria caigut un boxs a través que hauria donat la victòria mastegada al líder del mundial.

Però no va ser així. En realitat, Bottas va reaccionar amb tanta prestesa que va ser més ràpid que l’ull humà. El sensor instal·lat en cada posició de la graella per detectar aquesta infracció va determinar que el finlandès es va moure tot just 201 mil·lèsimes després del senyal de sortida. És a dir, l’arrencada del futur vencedor va ser fulminant, però legal.

Per si no fos prou, el seu ritme inicial va ser imparable, i avantatjava Vettel de vuit segons quan el Ferrari es va aturar a boxs, en la volta 34. La superioritat de l’alemany en la tirada final no va ser suficient per encalçar i superar el Mercedes. Una situació semblant, amb idèntic desenllaç, va viure el seu rival pel títol, Hamilton. L’anglès va guanyar un lloc en la sortida –Verstappen va arrencar malament i va ser víctima d’una topada múltiple en el primer revolt– i ben aviat es va desempallegar de Sergio Pérez, setè al final, i Romain Grosjean, sisè i últim pilot en la volta del líder.