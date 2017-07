Empat virtual abans de les vacances

Els punts en joc són els mateixos de sempre, però el GP d’Hongria és l’últim abans de la tradicional aturada estiuenca de la F-1. Per això mateix és important obtenir un bon resultat a Budapest, que permeti gaudir de les vacances amb bon esperit i tornar al final d’agost, a Spa, amb les piles ben carregades. Només un puntet separa Sebastian Vettel de Lewis Hamilton al capdavant de la general, una situació d’empat virtual que fa que el desenllaç de la cursa, diumenge, garanteixi tres setmanes de pau interior per al vencedor i, de retruc, vint dies de càbales per al perdedor.

Ferrari s’hi juga més