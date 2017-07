La incògnita és Hamilton

Tres pilots, de tres equips i motors diferents, van encapçalar cadascuna de les dues sessions lliures del GP d’Hongria. Daniel Ricciardo, amb novetats aerodinàmiques en el Red Bull, va ser el més ràpid en totes dues, sempre al davant d’un Ferrari i un Mercedes: Räikkönen i Hamilton, al matí, i Vettel i Bottas, a la tarda. En aquesta, la més representativa del dia –disputada a la mateixa hora que l’entrenament cronometrat d’avui i la cursa, demà–, tot just dues dècimes van separar els tres bòlids més competitius del grup. Així doncs, el pronòstic és incert i la igualtat, màxima, si no fos que Lewis Hamilton no va arribar a ensenyar les cartes i, de fet, amaga prou potencial per destrossar el cronòmetre.

El pilot anglès de Mercedes només va ser cinquè en la segona sessió, però amb el registre que havia marcat amb el compost tou. Lewis va ser l’únic dels capdavanters que no va millorar amb el supertou. Si es té en compte que les rodes de color vermell són al voltant d’un segon per volta més ràpides que les grogues, és clar que el tricampió hauria baixat folgadament d’1:18 si l’hagués clavat. De fet, amb el compost tou va ser l’únic que va voltar en 1:18; tots els rivals ho van fer en 1:19, i Räikkönen, en 1:20.

El pilot finlandès de Ferrari va donar un petit ensurt a l’equip quan va quedar breument a l’estacada a la tarda. Va ser un problema elèctric que va poder resoldre, amb l’ajut del box, per tal de reprendre la marxa. Vettel tampoc no va tenir un dia del tot rodó, sobretot al matí, quan l’SF70H patia de sobreviratge i l’alemany va fer una virolla en l’onzè revolt, un indret on uns instants més tard es va estimbar el pilot júnior de Ferrari Antonio Giovinazzi, al volant del Haas de Kevin Magnussen. Les sortides de pista van sovintejar durant tot el dia (Grosjean, Stroll, Massa...), però Jolyon Palmer se’n va endur la palma. Al final de la primera sessió, el pilot anglès de Renault va anar llarg en el quart revolt i va fer miques el morro del cotxe sobre el piano. Per acabar-ho d’adobar, cap al final de la segona sessió Palmer va encastar l’RS17 contra les barreres de l’últim revolt. Si més no, el seu company, Hülkenberg, va acabar el dia com el millor dels altres. Per la seva banda, McLaren va signar un bon divendres, amb Alonso vuitè i Vandoorne desè, a una dècima, per bé que el belga va haver de plegar abans d’hora per un problema mecànic, just abans de la topada de Palmer.

Aquest accident –junt amb el de Wehrlein d’uns minuts abans, en l’infaust onzè revolt– va truncar les simulacions de cursa, tot afegint una incògnita més, al costat de la velocitat real de Hamilton.