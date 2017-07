Ferrari treu el martell

Tal vegada sense voler-ho, Valtteri Bottas va resumir el que es va viure ahir a Hungaroring, en l’entrenament cronometrat del GP d’Hongria: “Hem de treballar més en circuits com aquest”, va reconèixer el pilot de Mercedes. Justa la fusta! En un traçat estret, curull de revolts enllaçats i amb una sola recta –més aviat curteta–, el W08 no es va trobar gens a gust, com si l’auto més potent no pogués estirar les cames en un escenari tan recargolat.

El pilot finlandès i Lewis Hamilton van quedar relegats a la segona línia de la graella, rere els Ferrari de Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen. Si més no, l’anglès encara en va sortir prou ben parat, perquè va superar els Red Bull de Max Verstappen i Daniel Ricciardo de tot just una dècima. Així doncs, per primer cop d’ençà de Mònaco, fa dos mesos, una fletxa de plata no va fer la posició preferent d’un gran premi. El privilegi va ser per a Ferrari, que a més va ocupar la primera línia de la graella amb els dos SF70H –igual que al Principat, però amb les posicions invertides.

Dos fets van fer possible la revifada de l’equip italià. D’una banda, Ferrari va endevinar la tecla amb els canvis de reglatges efectuats divendres a la nit, i dissabte Vettel i Kimi van gaudir d’un cotxe ben equilibrat, quan abans-d’ahir tenien subviratge, ara sobreviratge. De l’altra, ahir va fer molta més calor que divendres, la temperatura de l’asfalt es va enfilar fins als 57 graus, i en aquestes condicions Ferrari va treure suc d’una gestió dels pneumàtics superior, que permetia als seus pilots aprofitar la capacitat de tracció del bòlid vermell, més curt i àgil que el Mercedes.

Vettel clava les voltes