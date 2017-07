El doblet més agònic de Ferrari

Una cavalcada plàcida es va convertir en una desfilada agònica Gràcies a Kimi (i Lewis), ara Vettel té catorze punts d’avantatge

Un doblet de Ferrari en el GP d’Hongria no era un resultat inversemblant, després que els bòlids vermells ocupessin la primera línia de la graella dissabte, per segon cop enguany. Però el que de bon començament semblava que seria una cavalcada plàcida de Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen al capdavant es va convertir en una desfilada agònica, a causa d’un problema tècnic en el volant de l’SF70H número 5, que en comptes d’anar dret en les rectes es torçava cap a l’esquerra.

Un entrebanc insòlit, que va estar a punt d’esguerrar el primer triomf vermell en presència del president de la marca, Sergio Marchionne –fins ahir no havia vist guanyar mai els seus cotxes–. Si no va ser així va ser gràcies, en bona mesura, al bon ofici de Kimi Räikkönen, que va sacrificar la seva estratègia i va malbaratar el seu ritme per cobrir les espatlles del seu cap de files i protegir-lo de l’atac de Lewis Hamilton.

El pilot anglès va ensumar la sang vermella que brollava del bòlid del seu rival pel títol i va revifar de cop i volta, en una cursa en què va semblar que arrencava adormit i sense esma per tirar endavant, com si estigués convençut que el doblet de Ferrari estava gravat amb foc en el palmarès fins i tot abans que s’apagués el semàfor. Per si no fos prou, la ràdio no funcionava, però tan bon punt va recuperar la comunicació amb l’equip i el van posar al dia de la situació, el depredador que porta a dins va despertar. Com Vettel, Hamilton va gaudir de la col·laboració estel·lar del seu company, Valtteri Bottas. El finlandès, tercer d’inici, no va dubtar a atendre la petició de l’equip de deixar passar l’altre W08, per tal que fos el número 44, més ràpid, qui ataqués els Ferrari.

Fins aquí, semblava que tant els alemanys com els italians miraven d’afavorir el seu primer pilot a qualsevol preu, però en el cas de Mercedes hi havia un afegitó fonamental. “Si no els encalço i els supero, el tornaré a deixar passar”, va afirmar Hamilton per ràdio, quan faltaven poc més de vint voltes. El problema va ser que Bottas es va despenjar del trenet capdavanter, i fins i tot va estar a punt de caure a les urpes del Red Bull supervivent, de Max Verstappen, cinquè. Però Hamilton va complir la seva paraula i, quan va haver decidit que no era possible culminar l’atac –encara que no ho sembli, avançar a Hungaroring és gairebé tan feixuc com a Mònaco, l’escenari de l’anterior doblet de Ferrari, fa dos mesos–, va aixecar el peu en l’última volta i, en l’últim revolt, va tornar el tercer lloc al finlandès, vigilant que Verstappen no aprofités l’avinentesa per prendre-li la cartera.

Els Red Bull, fora de joc