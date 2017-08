Allà on n’hi ha hagut...

...sempre n’hi queda. Robert Kubica va demostrar ahir que encara té un lloc en la graella de la F-1, sis anys després de l’accident que va tenir en un ral·li local italià, de resultes del qual va estar a punt de perdre el braç dret. El pilot polonès, de 32 anys, va participar en la segona i última jornada de proves oficials a Hungaroring, amb Renault. Era la culminació d’un programa iniciat fa dos mesos, per avaluar la possibilitat d’un retorn de Kubica el 2018, com a pilot titular de Renault.

En un traçat feixuc, ple de revolts enllaçats i sota una forta calor, l’exercici de Kubica va ser admirable. “Nico Hülkenberg [pilot de Renault] em va dir que si podia conduir aquí podia conduir arreu. No amago que no ha estat fàcil, però penso que els altres pilots també han hagut de pencar força”, va reconèixer. Ara la pilota és a la teulada de l’equip. “Els meus plans són tornar a casa demà [avui] al matí. M’agradaria tenir altres oportunitats, però ara com ara la realitat és que en no sé res. Cal esperar.”

Kubica va mostrar un bon nivell de forma física. Va fer 142 voltes amb el Renault RS17 –622 quilòmetres, dos cops la distància del GP d’Hongria, disputat diumenge passat–, en 22 tirades, d’entre tres i onze voltes cadascuna. Només en va fer més el pilot de F-2 Luca Ghiotto (Williams), en la seva primera presa de contacte amb un F-1 (161). Els temps no van ser gaire representatius, però a la tarda Kubica va fer diversos assajos de qualificació amb pneumàtics ultratous –que no es van utilitzar en el GP d’Hongria– i només el van precedir Vettel i Räikkönen (supertous), que van fer torns al volant del Ferrari, i el pilot de F-3 Lando Norris (ultratous). L’anglès, de 17 anys, va fer 91 voltes amb el McLaren, com a premi per haver estat el pilot britànic més prometedor del 2016, i va ser l’altra sorpresa positiva del test. Kubica va marcar un 1:18.572, gairebé calcat a l’1:18.415 de Jolyon Palmer en la Q2 del GP d’Hongria –el seu seient a Renault és a la corda fluixa–, però 1.1 més lent que Hülkenberg en la Q3, tots dos amb supertous.

“Si ara hagués de tornar a conduir, sé com podria millorar”, va afirmar el polonès, animat a la grada per 3.500 espectadors. Tanmateix, l’objectiu no era demostrar la seva velocitat sinó ajudar l’equip. “Vull que acabin contents amb la meva feina, però no pel que fa als temps, sinó pel meu compromís i la meva informació tècnica”, havia dit abans de començar. Val a dir que no es va deslliurar d’un petit error, quan va colpejar la columna del box en sortir per primer cop a la pista, a primera hora del matí. “No volia trepitjar ningú i havia oblidat com d’amples són els cotxes d’ara!”