Divendres de circumstàncies

El primer dia d’entrenaments després de l’aturada d’estiu va sotmetre els pilots a unes condicions de pista complicades ahir a Brno: moll en la sessió matinal –no és descartable que demà la cursa sigui amb pluja–, mixtes en la part inicial de la segona sessió i asfalt completament sec i amb poca adherència en la part final. I en tots els casos, com era de preveure tenint en compte que havien fet un test aquí fa quinze dies, el ritme a seguir va ser el dels pilots oficials d’Honda, Marc Márquez i Dani Pedrosa, sense perdre de vista Cal Crutchlow, que, com ells, també va prendre part en els dos dies de proves.

Ni el cerverí ni el vallesà van acabar sent els més ràpids a una volta, però tampoc van utilitzar un goma tova per fer el temps com sí que van fer els pilots que els van precedir en la taula final –tot i això van assegurar un lloc entre els deu primers–. Tant Márquez com Pedrosa van muntar un carenat nou, confirmant el líder del mundial que demà el portaria i deixant la decisió pendent de les sensacions d’avui en el cas de Pedrosa. En sec, a la tarda, tots dos van manar la major part de la sessió, amb mig segon més de ritme que els rivals. Malgrat l’evidència, Andrea Dovizioso, el més ràpid de la jornada –el seu 1:56.332 s’hauria de baixar avui prop d’un segon si no torna a ploure–, també va acabar el dia satisfet.

Diferent va ser el sumari del divendres al box de Yamaha. Tant Maverick Viñales com Valentino Rossi van mostrar-se optimistes en cas que els punts s’hagin de decidir en condicions de mullat, però amb la pista seca van patir. L’empordanès es queixava que per algun motiu el rendiment de la M1 no era l’òptim. Rossi, que per un problema en una de les motos no va poder calçar el neumàtic tou per assegurar el Top 10 per si aquest matí (Q3) plou, admetia que no tenia el ritme de les Honda però, sempre positiu, confiava a trobar la clau de volta.