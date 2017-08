Ángel Nieto en el record

El motociclisme continua de dol. La mort d’Ángel Nieto ha mobilitzat l’esport i particularment el del motor. Les mostres d’afecte cap a la figura de qui va ser 13 vegades campió del món van transcendir ahir el pàdoc de Brno i es van traslladar als escenaris competitius. De manera espontània, i sobretot al circuit de Jerez –però també al Jarama madrileny–, es va formar un pelegrinatge d’aficionats per dipositar flors i altres mostres d’homenatge als monuments en honor de Nieto.

A Brno Dorna va emetre un comunicat de condol per la mort d’una “llegenda”.

Ángel Nieto va ser incinerat ahir a Eivissa, però la seva família organitzarà un funeral al setembre, amb el mundial menys saturat de curses, per permetre que tots els protagonistes del campionat puguin retre homenatge al campió mort. El conseller delegat de Dorna, Carmelo Ezpeleta, va explicar que la família ha demanat que el mundial continuï amb normalitat, com hauria volgut Nieto. A Brno, demà després del warm up de MotoGP, tot el pàdoc li podrà retre homenatge en el minut de silenci que s’ha programat.