Marc Márquez i l’imperatiu taronja

Estan les dues Honda oficials un graó per sobre de la resta? Amb algun matís, la resposta afirmativa és el sentiment que va quedar ahir després dels dos dies d’entrenaments de Brno.

Salvant fins a tres caigudes aparentment insalvables en el seu natural afany per buscar sempre el límit, Marc Márquez va ser l’home més ràpid de la segona jornada al traçat txec, feta en condicions de sec i que, llevat dels primers instants de l’FP3 –van caure Márquez, Crutchlow, Bautista, Zarco i Pedrosa–, va presentar una pista en molt bon estat. Márquez va ensenyar que tant amb pneumàtic dur com mig al darrere té un molt bon ritme, si bé Dani Pedrosa, molt consistent en totes les sessions, li aguantava la comparativa fins al punt de discutir-li la posició preferent –la d’ahir és la 69a de la carrera de Márquez, la 41a en 82 curses a Moto GP i la quarta de la temporada. Tot i això, ni Valentino Rossi, ni Andrea Dovizioso, ni Jorge Lorenzo ni Crutchlow són lluny –el britànic va continuar la jornada tot i la recomanació dels metges de no fer-ho per una possible afectació en una vèrtebra després de la caiguda del matí–. Tanmateix, tot s’ha de posar en quarantena, perquè en un alt percentatge les previsions meteorològiques per avui donaven pluja, i en qualsevol cas la temperatura ambient i de pista s’esperen menors a les d’ahir. Cal remarcar el dissabte de Pol Espargaró i Àlex Rins, novè i desè en l’FP4 i, en el cas del pilot de Suzuki, a 0,006 mil·lèsimes d’entrar a la Q2.

