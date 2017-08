Un ull posat en Ducati

Per intel·ligència o per un cop de sort, Marc Márquez arriba a Spielberg més líder del que era a Brno. Res definitiu, ni de bon tros, però 14 punts són de bon aprofitar, i més si vas amb els deures fets, com acredita el doblet d’HRC a Brno i el positiu test de dilluns a la mateixa pista. Maverick Viñales continua segon, però haurà de demostrar a Àustria que el seu optimisme està justificat, després d’haver admès a Brno que no sabia on havien perdut el rumb i de recuperar-lo amb els ajustaments de Rossi. Fa només quatre curses era líder amb 26 punts més que el segon, i 37 més que Márquez. I ara arriba el Red Bull Ring, escenari d’un doblet de Ducati l’any passat. Dovizioso ja ha guanyat dues curses i, si bé Jorge Lorenzo no acaba de treure el cap, Danilo Petrucci (un segon lloc i un tercer) es pot afegir a la llista d’àrbitres.

El campió de Cervera està en forma. Quatre podis consecutius és una ratxa que no té cap pilot aquesta temporada (Rossi i Pedrosa n’han enllaçat tres) i si obté un tercer triomf seguit, el gest d’autoritat serà notable.

Tornant als doblets, l’any 2016 Spielberg va ser l’escenari d’un d’imprevist, protagonitzat per Ducati amb Iannone i Dovizioso. No té una recta inacabable com la d’Austin, ni tan sols cap tram de prop de 1.000 metres com la majoria de circuits del campionat, però el Red Bull Ring de Spielberg és una de les pistes on l’acceleració és més rellevant que la velocitat punta. A falta d’una recta on superar els 340 km/h, en té quatre –seguides de frenades importants– que converteixen el puny del gas en un interruptor durant la major part de la volta. Si no fos així, amb rectes de només 600 metres no seria possible tenir la velocitat mitjana més alta del campionat (182 km/h) quan la punta és una de les més baixes (313 km/h).

Probablement per això va ser possible el doblet de Ducati –el primer des del que van aconseguir Stoner i Capirossi a Austràlia 2007– i probablement per això confien en aquesta pista Jorge Lorenzo (un sol podi en tot l’any) i Andrea Dovizioso (que no ha ensumat el podi després de les dues victòries a Mugello i Catalunya). El pronòstic del temps és una variable que ha anat agafant importància en les últimes hores: es preveu pluja avui, xàfecs demà i temperatures baixes diumenge, sense pluja.