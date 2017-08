L’equilibri de Dovizioso ordena el primer dia

El circuit de Spielberg és el més ràpid del campionat i l’any passat va veure el primer doblet de Ducati en nou anys. És un traçat fet a mida per la velocitat de les bales vermelles –la mitjana de la volta supera els 182 km/h– i els primers entrenaments del cap de setmana, en sec, van tornar-ho a constatar: Héctor Barberà (183,6 km/h) havia estat el més ràpid en la sessió matinal i Andrea Dovizioso (184,9 km/h), segon al matí, va ser-ho en la sessió del migdia.

Al costat del comportament de les motos italianes, per sobre de totes la de Dovizioso, el més remarcable del divendres va ser la resposta de Maverick Viñales a cavall de la Yamaha. El pilot de Roses, perdut en les últimes curses a causa dels canvis de carenat i de xassís en la M1, va quedar-se a 0,2 de Dovi i, el més important, va “recuperar sensacions”. “M’he sentit molt millor que a Brno. A còpia de fer canvis hem arribat fins aquí i ara només vull poder mantenir aquesta base fins al final del campionat.” Maverick, segon en la classificació del mundial a 14 punts de Marc Márquez, va ser més de mig segon més ràpid que el seu company d’equip Valentino Rossi, que va llevar-se amb símptomes de refredat i que va acabar amb el tretzè millor temps del dia. Amb tot, avui no s’espera que plogui durant l’FP3 i l’italià podrà lluitar per entrar entre els deu primers i evitar el pas per la Q1.

Al box del Repsol Honda, nova jornada de treball sòlid tant de Dani Pedrosa com de Márquez, tercer i setè, respectivament. No és el de Spielberg un circuit amable per una moto precària en acceleració –l’Honda ha millorat en aquest punt, si bé encara pateix–, però tots dos pilots van treure bones conclusions en les dues sessions –en la primera havien estat tercer i quart–. I, en tot cas, el sentiment no tenia res a veure amb el de fa un any, quan Márquez va acabar el primer dia desè i Pedrosa el dinovè –el cerverí, per exemple, no va calçar ahir goma tova per fer una volta ràpida i va ensenyar un primer ritme de cursa molt bo.

Més enllà dels cinc capdavanters del mundial, a remarcar la jornada de Pol Espargaró a cavall de la KTM al circuit de la marca austríaca. Clarament en alça, el vallesà va fregar el top-10 donant continuïtat al creixement i a les grans prestacions que va tenir fa una setmana a Brno.