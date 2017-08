La ferum del gran Márquez

Ser categòric sempre és un risc, però fa tota la sensació que Marc Márquez i Honda han tocat la tecla bona i que el campió torna a estar un punt davant de tothom. Si més no, serà molt difícil no pensar-ho si l’endemà d’haver fet la tercera posició preferent seguida de l’any encadena també la tercera victòria en l’única pista del campionat on no ha guanyat. Bé, de fet, només s’hi corre des del 2016.

Márquez no només té la pole, també és qui va acreditar un ritme millor en el quart lliure –deu voltes per sota d’1:25 amb el compost dur, per sis de Pedrosa, cinc de Dovizioso i quatre de Viñales– i una velocitat punta més alta que les Ducati i les Yamaha dels seus rivals pel títol. HRC ha aconseguit, per fi, una moto que no s’encabrita tant quan s’obre gas sense contemplacions i, per tant, accelera millor.

Márquez va encapçalar totes les llistes de temps d’ahir. Només Dovizioso sembla clarament a prop seu i, de fet, va fer la volta ràpida amb el compost mitjà al darrere, amb gran sorpresa de Márquez, tot i que Jorge Lorenzo va apuntar que podria ser degut al fet que de la part central s’escalfa més ràpidament que el tou. I, molt probablement, l’italià de Ducati –segon aquí el 2016– hauria pres la pole a Márquez si el campió no l’hagués vist rere seu en l’últim intent possible. Márquez va tallar gas i Dovi va haver de fer la volta tot sol. Malgrat tot, va saltar del cinquè lloc –rere Petrucci– al segon.

El mallorquí va tornar a la primera fila, que aquest any només havia ocupat a Catalunya. Entre el carenat nou i algun ajustament d’última hora, Lorenzo es va permetre rematar el matí amb tres voltes seguides en 1:23.6 i 1:23.7. Però no té el ritme de les Honda ni de Dovizioso. Amb tot, si opta per la goma tova o mitjana i fa un dels seus inicis explosius, pot tenir oportunitat de fer podi, perquè Dani Pedrosa surt enrere, en tercera fila, al costat de Valentino Rossi. El català va haver de passar per la Q1 de nou –Petrucci i ell van accedir a la Q2– i això el va limitar en l’ús de les gomes, ja que va fer la Q2 amb un compost mitjà al darrere. Però es pot aferrar a la possibilitat de sortir bé i al ritme demostrat.

Tots dos es trobaran amb les Yamaha. Per primera vegada des de Catalunya, Maverick Viñales surt en segona fila, al costat de Petrucci i Zarco –que no va canviar de goma en la Q2– i davant de Valentino Rossi. El pilot de Roses va recuperant la confiança en la moto i per fi s’ha convençut de deixar-se guiar pel criteri tècnic de Rossi per recuperar el rumb perdut. Ahir, tot i que no estava previst, va posar el carenat nou –amb aletes integrades– amb bons resultats, tot i que implica que ja no podrà fer cap actualització més.

En el circuit del patrocinador de KTM, Pol Espargaró no va poder ni acostar-se a la Q1 –sobretot pel temps perdut en els dos últims mals sectors–, com havia fet a Sachsenring. Amb tot, clarament més ràpid que Kallio i Smith. En canvi, després de dues curses seguides en la Q2, Aleix Espargaró es va quedar a més de mig segon amb molts problemes per treure suc del pneumàtic tou posterior (una queixa compartida per molts pilots), tot i que el de cursa serà el mitjà. Globalment, l’Aprilia va ser la moto més lenta i Espargaró només va poder millorar tres dècimes respecte a divendres.