Pell de gallina

Marc Márquez no va guanyar el tercer GP seguit, no va fer bona la posició preferent i només ha esgarrapat dos punts d’avantatge respecte al segon del campionat, que ara és Andrea Dovizioso i no Maverick Viñales. Però tothom al pàdoc sap que HRC ha rellevat Yamaha pel que fa a la moto més homogènia. Si ahir, en terreny Ducati, Márquez va estar a punt de guanyar i Pedrosa també lluitava pel triomf a cinc voltes del final, la conclusió més versemblant és que a dia d’avui tots van a remolc del campió.

A més, Márquez sembla tocat per la vareta màgica, aquella que quan és el seu any el salva del desastre un cop i un altre –en l’última volta d’ahir, per exemple, però també en altres episodis– i que el fa arrossegar-se per l’asfalt l’any que no li toca. Els dos intents d’avançament a Dovizioso en l’última volta van posar els pèls de punta a tot el box d’HRC. En altres circumstàncies, Dani Pedrosa n’hauria recollit una victòria imprevista, però Márquez, sense pensar en el campionat, és líder amb 16 punts més que Dovizioso i 24 més que Viñales. I no sembla que cap dels dos –ni Ducati, ni Yamaha– tingui la seva consistència en tots els terrenys.

La gasosa de Lorenzo