Márquez retalla punts a Luthi

Cada vegada és més clar que Franco Morbidelli pujarà a Moto GP com a campió de Moto 2. Set victòries de deu curses acabades és un balanç incontestable. Quan fa podi, guanya. Té 26 punts més que Tom Luthi, 54 més que Àlex Márquez i 74 més que Oliveira, que fins ahir estava empatat amb el català. El segon lloc i el zero d’Oliveira són una bona operació per a Márquez... pensant en el subcampionat.

Quan falten deu voltes per al final, Morbidelli, Àlex Márquez i Luthi sabien que es repartirien les places del podi. Però des del darrere va venir Miguel Oliveira, un especialista en segones meitats de cursa. I mentre Márquez i Luthi es continuaven molestant –una constant durant tota la cursa– Morbidelli va agafar mig segon d’avantatge i Oliveira va empaitar els altres dos... fins que cinc voltes abans del final va tenir una caiguda molt dura –a més, la moto li va donar un cop molt fort– i els tres del podi van quedar clars, amb Márquez ara perseguint el seu company. Tres voltes abans del final, el català es va equivocar en el revolt 3, però per a Luthi encara va ser pitjor, ja que va sortir de la pista. Tot estava clar.

Isaac Viñales va refermar que tenia ritme i sempre es va mantenir en el segon lloc, fins que en l’onzena volta va caure, quan era setè. També una caiguda, en el primer revolt, va eliminar Xavi Vierge, que va tocar Quartararo –fractura al canell dret– i aquest va envestir Cortese. A Vierge el van acabar tocant per darrere i també va rodar per l’asfalt.