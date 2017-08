“En l’última volta no he pensat en el campionat. Ho havia de provar; si no, no hauria dormit tranquil. Cada vegada sento la moto més meva i això em permet fer aquestes últimes voltes”, explicava Marc Márquez, que admetia que havia anat “al límit” en la part final. “Ho mires fredament i en l’últim revolt no s’avança gaire, i menys amb una MotoGP”. Márquez va explicar que Dovizioso és un dels pilots amb qui té millor relació. “Però tots dos volem el títol i a la pista, amb respecte, avançaments al límit.”

La temperatura