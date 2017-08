Projecció de campió

Marc Márquez i Honda formen el conjunt més homogeni del mundial de MotoGP. Cinc podis consecutius –cap altre pilot n’ha encadenat més de tres i la capacitat de competir amb Ducati en terreny propici per a les motos italianes com era Spielberg el situen en una posició més favorable per renovar el títol del que es podria pensar veient l’avantatge encara escàs (16 punts) en el lideratge.

El títol de MotoGP del 2017 no es guanyarà sent regular, però qui no ho sigui no tindrà possibilitats. I tampoc les tindrà qui no tingui unes prestacions homogènies en tot tipus de pistes, per molt que pugui ser el més ràpid en alguna. I aquesta és la gran diferència que ha establert Márquez. On no ha anat bé, ha salvat els mobles (quart a Qatar, sisè a Mugello), però a la resta d’escenaris on ha acabat, ho ha fet al podi. La seva mitjana de punts per cursa acabada voreja els 20 (equivalents a un segon lloc) mentre que la de Maverick Viñales supera de poc els 16 d’una tercera posició. La resta d’aspirants encara tenen una mitjana més baixa. Dovizioso té les mateixes tres victòries que el líder i un sol zero (per dos de Márquez), però ha acabat fora del podi en sis de les deu curses que ha finalitzat. Un aspirant al títol no s’ho pot permetre.

Honda no ha parat de treballar perquè Márquez i Pedrosa tinguin un material millor. Ja són història aquells problemes amb la goma de davant a Mugello, on les Ducati quedaven lluny. A Spielberg, l’any passat, Márquez va quedar a 12 i segons de les Ducati i Pedrosa, a 17. Res a veure amb la realitat del 2017.