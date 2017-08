Optimisme casolà

El circuit de Monza afavoreix Mercedes, però Ferrari aterra al circuit de casa amb un optimisme moderat, després que Sebastian Vettel fos capaç d’encalçar Lewis Hamilton durant tot el GP de Bèlgica, la setmana passada, i fins i tot tingués l’oportunitat d’atacar-lo en la tirada final. És el primer cop que l’equip de casa arriba al GP d’Itàlia al capdavant de la general de pilots des del 2012, aleshores amb Fernando Alonso. Llavors el gran rival era Vettel, que ara és la nova nina dels ulls dels tifosi. La revifada de l’equip de Maranello i el seu cap de files alemany promet un ambient elèctric al temple de la velocitat (la venda d’entrades ha pujat un 9%).

Monza té característiques semblants a Spa. La potència del motor hi influeix força, atès que el circuit –el més antic d’Europa encara en ús– és una successió de rectes interrompudes per xicanes i tot just quatre revolts. A diferència de Spa, però, al circuit milanès també hi compta força la capacitat de mossegar els pianos i la tracció –en el pas per les xicanes i en l’acceleració posterior–, així com l’estabilitat en les fortes frenades, atès que els cotxes munten molt poca càrrega aerodinàmica, per tal de poder volar arran de terra a les rectes.

La fesomia del Ferrari, més àgil que el Mercedes pel fet de tenir la distància entre eixos més curta, el pot afavorir en aquests aspectes. “El traçat s’adapta bé al Mercedes, però el rendiment que vam tenir la setmana passada ens dona esperances. Sempre has de creure que pots guanyar; si no, a què treu cap, tot plegat?”, va valorar el pilot alemany, que també va dir que Ferrari no estrenarà encara el quart i últim motor del curs, cosa que Mercedes va fer a Spa. En canvi, Daniel Ricciardo va admetre que Red Bull es planteja muntar un propulsor Renault (TAG Heuer) extra a Monza, la qual cosa el relegaria a la cua de la graella. Allà coincidirà amb Fernando Alonso, que ahir va confirmar que el seu McLaren muntarà una evolució del motor Honda i, per tant, també penalitzarà, en haver superat ja la quota de motors del curs.

Lewis no canvia d’aires