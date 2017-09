Exhibició de plata sobre fons vermell

Des de Monza 2016, avui fa just un any, que Hamilton no liderava la F-1 Ricciardo va volar en el tram final: volta ràpida i 355, km/h de punta

Lewis Hamilton i Mercedes van ser els amos de l’històric circuit de Monza, la llar espiritual de Ferrari. El pilot anglès i el seu company Valtteri Bottas van donar el doblet en el GP d’Itàlia a la marca alemanya, després de dominar de cap a cap a casa dels seus grans rivals pel títol. De retruc, amb la sisena victòria en tretze curses, Hamilton s’enfila fins al primer lloc en solitari en la general de pilots, per primer cop enguany.

Sebastian Vettel va salvar un podi a casa, celebrat pels entusiastes tifosi gairebé com una victòria, però va haver d’esmolar les dents per parar els peus a Daniel Ricciardo, que amb una estratègia oposada a la resta del grup va encalçar el Ferrari en la tirada final i va posar el podi vermell en risc. Tanmateix, el més anguniós per a l’equip italià no va ser l’atac del pilot australià, sinó el mig minut llarg que Vettel va cedir als Mercedes. Ras i curt, Ferrari no va tenir el ritme de les fletxes de plata sobre el tapís vermell de Monza, per bé que el fins ahir líder del mundial va voler tranquil·litzar l’afició ferrarista: “Encara que hagi estat una cursa difícil, estic convençut que ens en sortirem”, els va assegurar des del podi, en italià.

Tal vegada el pilot alemany ho va dir confiant que el pronòstic que donava vencedors als Mercedes a Spa i Monza –i que es va complir fil per randa, amb dues victòries seguides per a Hamilton en vuit dies– també es respecti en la cursa següent, a Singapur. El traçat urbà asiàtic és el de característiques més semblants a Mònaco i Hongria, on els Ferrari van fer el doblet.

El miratge de Kimi

Si els seguidors de Ferrari es van conformar dòcilment amb el magre podi de Vettel, en la primera volta devien pensar que l’esperit d’Enzo Ferrari –aquest any se’n compleixen 70 de la fundació de la marca– portaria volant els seus pilots cap a la victòria. Hamilton va arrencar bé, però per darrere Kimi Räikkönen es va emparellar amb Bottas en la primera xicana i el va superar en la segona, per col·locar-se quart, rere Esteban Ocon i Lance Stroll, que va perdre la posició amb el Force India i ja no la va poder recuperar. Però –ai, las!– el miratge no va durar ni una volta. El Mercedes número 77 va encalçar l’insolent Ferrari del finlandès a la Parabòlica i el va deixar enrere abans de començar la segona volta. Tot seguit, Bottas va superar Stroll i Ocon, i en la quarta volta ja s’havia enlairat fins al seu lloc natural, segon, a 3.4 del seu cap de files. El doblet platejat ja estava dat i beneït, en una cursa que es va resoldre amb una sola aturada a boxs (supertou-tou). Per la seva banda, Vettel va necessitar vuit voltes per arribar al seu sostre, el tercer lloc. La seva primera víctima va ser el seu company, que en la tercera volta va entrar passat en la segona xicana i va haver de cedir el lloc en la sortida, abans de Lesmo. Quan el pilot de Ferrari es va haver desempallegat de Stroll i Ocon, ja tenia Hamilton a nou segons i rodava mig segon per volta més lent que els W08. L’única aturada a boxs dels pilots capdavanters, a partir de la volta 31, no va alterar l’ordre, però va enlairar Ricciardo –encara no s’havia aturat– fins al tercer lloc, al davant de l’SF70H número 5. L’australià i el seu company, Max Verstappen, sortien endarrerits en la graella i van apostar per anar contra corrent, muntant les cobertes del compost tou en la sortida i deixant el supertou, més ràpid, per a una curta tirada final. La jugada li va permetre desbancar el segon grup de la cursa, encapçalat per Ocon, i no deixar respirar els Ferrari. Ricciardo va sortir del box rere Kimi, a qui va superar en la volta 41, amb una frenada sensacional. El coixí de Vettel era de dotze segons, però el Red Bull volava –355,2 km/h de velocitat punta; Hamilton no va passar de 342,2–, amb un ritme un segon més ràpid que el Ferrari.

El sacrifici de Red Bull