Márquez cau i no pot millorar el cinquè lloc

Una nova caiguda sense conseqüències –la divuitena que té aquesta temporada– en el moment clau de la segona sessió d’entrenaments lliures va evitar que Marc Márquez (Honda) pogués millorar la cinquena posició de la classificació. El campió del món, el més ràpid en la primera sessió, va ser el protagonista involuntari d’un altre incident quan, assajant una sortida, Andrea Iannone (Suzuki) li va tocar la roda del darrere. La maniobra no va tenir cap conseqüència, però va motivar les queixes ostensibles de Márquez cap a l’italià.

El líder de la jornada va acabar sent Danilo Petrucci (Ducati), encara que va acabar amb l’alè al clatell de Maverick Viñales (Yamaha). L’empordanès va millorar més d’un segon el seu temps del matí i va acabar a només cinc mil·lèsimes de Petrucci. Darrere seu es va classificar Andrea Dovizioso (Ducati), el líder del mundial, seguit de Dani Pedrosa (Honda).

D’altra banda, Yamaha va anunciar que dilluns farà públic el nom del pilot que substituirà Valentino Rossi mentre aquest estigui de baixa. El mateix pilot italià va dir que veu complicat reaparèixer a Aragó (24 de setembre) i confia a estar a punt per a Motegi (15 d’octubre).

Àlex Márquez va fer el millor temps en la sessió matinal de Moto 2, que no va poder acabar a causa d’una caiguda en el vuitè revolt. El de Cervera es va fer un fort cop al costat esquerre que li va causar una fissura al maluc i un hematoma que pressiona el nervi ciàtic i que fa que tingui la cama mig adormida. Per aquest motiu haurà de fer repòs absolut i serà baixa per a la cursa de demà, a més de dubte per a la següent. En absència seva, el més ràpid de la jornada va ser Mattia Pasini. El millor català va ser Isaac Viñales.

En la categoria petita, l’italià Fabio di Giannantonio va liderar la jornada, seguit del seu company d’equip, Jorge Martín. Albert Arenas va ser 27è.