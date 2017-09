Qui no arrisca no pisca. Marc Márquez n’és ben conscient i, malgrat tot el que es jugava en l’avançament a Danilo Petrucci, el campió del món no va dubtar a fer la maniobra: “Sabia que si fallava tenia un peu fora del mundial, però havia d’arriscar, havia de conviure amb la pressió i ho he aconseguit.” El lleidatà va defensar el seu estil, gens conservador, pels rèdits que li ha donat fins al moment: “Amb aquest estil he aconseguit cinc títols mundials i intento gestionar el risc. Hi ha moments en què cal arriscar perquè no se sap mai si els cinc punts de més que he guanyat avui es poden trobar a faltar a València.”

Márquez, a part d’acabar davant de Dovizioso i recuperar el lideratge, volia guanyar la cursa per deixar enrere el mal moment d’Anglaterra, on se li va trencar el motor: “Era important per a mi, però també per a l’equip. Es pensaven que estaven en deute amb mi pel que va passar a Silverstone i no volia que se sentissin així, ja que caiem tots o guanyem tots.” També va assegurar que la caiguda que va tenir en la sessió d’escalfament li va donar algunes pistes per a la cursa: “No m’agraden les caigudes, però sempre busco el costat positiu de les coses. Si avui no hagués caigut en el warm-up, hauria caigut en la cursa. Cal mirar el costat positiu de les coses, he anat al darrere de Petrucci i he pensat que m’ho jugaria tot en l’última volta, perquè prens més riscos que si pressiones durant cinc voltes. Ho he fet amb decisió per no portar Petrucci enganxat fins a l’última corba.” També va parlar del senyal que va fer amb la cama al seu equip perquè li preparessin la moto de sec: “Havíem acordat que els faria un senyal, perquè necessitaven temps. Estava moll, però al final hi havia poca aigua.”

Márquez també va rebutjar els xiulets que va rebre en el podi i els crits dels aficionats que van celebrar la seva caiguda en l’escalfament: “Ens hi juguem la vida, però alguns se n’obliden.”