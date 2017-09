El col·leccionista

Difícilment trobaríem en cap altra modalitat de motor un palmarès semblant al que Toni Bou llueix en el trial. De fet, caldria remoure arxius i hemeroteques per trobar un esportista, de la disciplina que sigui, que acumuli 22 títols mundials com el pilot de Piera. Vint-i-dos! Cert és que el trial té dos mundials cada temporada –a l’aire lliure i en pista coberta–, però també ho és que Bou els ha guanyat tots a partir de l’any 2007. Són 22 campionats aconseguits de manera consecutiva que l’acrediten com el millor especialista de la història d’aquest esport. Després de Jordi Tarrés i Dougie Lampkin, tots dos amb set mundials a l’aire lliure, semblava difícil que sortís un pilot capaç d’igualar o superar aquestes carreres. Toni Bou no només ho ha fet, sinó que sembla que encara no té aturador.

Amb 30 anys d’edat, Bou està en la plenitud de la seva carrera. Encara no s’entreveu un final a la seva trajectòria, ni tampoc un rival a l’altura capaç de foragitar-lo del tron en què es va instal·lar ja fa més d’una dècada. Jaime Busto i Jorge Casales són dels pilots més prometedors sorgits les últimes temporades, però encara no han madurat prou per discutir el domini d’un pilot tan poderós com el català. I si Bou és capaç d’allargar la seva carrera com alguns dels pilots més veterans de la categoria –Albert Cabestany i Takahisa Fujinami tenen 37 anys i Adam Raga, 35– no seria estrany que arribés a superar els 30 títols mundials.

Els objectius de Bou