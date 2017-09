Negre sobre blanc

El vuitè millor temps de Fernando Alonso en la primera sessió d’entrenaments lliures del GP de Singapur –a tot just 25 mil·lèsimes del Ferrari de Kimi Räikkönen, setè– va servir de preàmbul a la confirmació oficial del que ja era un secret de domini públic. Una vegada enllestida la primera presa de contacte dels pilots amb el feixuc traçat urbà –el més recargolat del curs–, l’equip de Woking i el fabricant nipó van anunciar la ruptura de la seva associació.

A partir de l’any vinent, i fins al 2020 inclòs, McLaren muntarà la mecànica de Renault, agafant el relleu de Toro Rosso en la nòmina de clients de la marca francesa. De retruc, l’equip de Faenza es convertirà en el nou soci exclusiu d’Honda, que referma així el seu compromís amb la F-1 malgrat els disgustos dels tres cursos al costat de McLaren. “És decebedor acabar la relació sense haver assolit els objectius, però la F-1 forma part de l’ADN de la nostra empresa i mai ens vam plantejar deixar la F-1”, va reconèixer el directiu Katsuhide Moriyama.

A banda de l’intercanvi de motors, Carlos Sainz també va ser confirmat com a nou pilot de Renault el 2018, al costat de Nico Hülkenberg. El madrileny manté el lligam amb Red Bull, però la marca de begudes l’ha cedit a Renault per aplanar el camí de l’acord a tres bandes. El fitxatge tanca la porta al possible retorn de Robert Kubica amb la marca del rombe, per bé que el vigent campió del món, Nico Rosberg, ara fa de representant del pilot polonès, per trobar-li un forat en la F-1 l’any que ve. L’última peça del trencaclosques pendent de col·locar és Alonso, que en la segona sessió –ja de nit– va mantenir el to amb el setè lloc, tot i que una lliscada espectacular sobre un asfalt encara amb molt poca adherència li va impedir superar el seu company, Stoffel Vandoorne, sisè. L’asturià va declarar que havia pres nota del canvi de motorista de McLaren, però que encara no sabia quines millores prepara Renault per a l’any que ve. Anunciarà la seva decisió abans del final d’aquest mes.