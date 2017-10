Compte enrere

Si Lewis Hamilton guanya diumenge el GP dels EUA i Sebastian Vettel no passa del sisè lloc, el cap de files de Mercedes deixarà el títol dat i beneït quan encara faltaran tres curses per disputar-se. El resultat que permetria al pilot anglès coronar-se campió a Austin només s’ha donat en tres de les setze curses anteriors, però, significativament, també en dues de les tres últimes, quan el Ferrari número 5 va plegar a Singapur, per una topada en l’arrencada, i al Japó, per una avaria tot just començar.

Força més clar ho té l’equip de l’estrella de tres puntes per endur-se ja a Texas el quart títol seguit de constructors. Per endarrerir un desenllaç cantat, Ferrari hauria de sumar 17 punts més que Mercedes, pel cap baix, la qual cosa només ha passat un cop en tot el curs, a Mònaco, fa gairebé cinc mesos. Si Vettel i Kimi Räikkönen fessin el doblet diumenge, Hamilton i Valtteri Bottas en farien prou acabant just darrere dels bòlids vermells.

Llavors, si Ferrari repetís la fita en les tres últimes curses i Mercedes no sumés cap més punt, acabarien empatats a 567 punts, però l’equip platejat seria campió per haver acumulat més victòries (10 a 8). Per si no fos prou, Austin és terreny adobat per a Hamilton, que ha guanyat quatre de les cinc curses disputades d’ençà de la seva estrena, incloent-hi les tres últimes.

El circuit texà és molt apreciat pels pilots, perquè el seu traçat és prou variat, amb enllaçades ràpides, llargues rectes i revolts tècnics. Com ha estat el cas en altres vuit curses, Pirelli hi porta una selecció de pneumàtics un graó més tous de l’habitual. Per tant, a Austin es veurà per primer cop el compost ultratou, pintat de color rosa en comptes de morat, com a part de les accions amb què la F-1 dona suport a la lluita contra el càncer de mama aquest cap de setmana.