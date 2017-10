El convidat inesperat

Sol atenuat, poca temperatura de pista i el característic vent de Phillip Island... abans de la pluja que les previsions apuntaven per dissabte i diumenge?

La primera jornada d’entrenaments del Gran Premi d’Austràlia va acabar amb un convidat inesperat en la cita pactada entre Marc Márquez i Andrea Dovizioso per la disputa del campionat del món de Moto GP: Aleix Espargaró. El pilot de Granollers va situar la seva Aprilia al capdavant de la taula de temps després de les dues primeres sessions, amb una excel·lent volta d’1:29.225 que li va permetre frenar la velocitat de Márquez i Dovizioso, segon i tercer davant de Crutchlow i Maverick Viñales. “Hem de millorar una mica el ritme [d’1:30 baixos] i també ajustar el tren davanter. La moto no acaba de girar com voldria”, explicava Espargaró. Certament el ritme de la seva Aprilia no va ser com el de la Honda de Márquez, clarament el millor de tota la graella –constant en l’1:29 mitjà–, seguit pel pas per volta ensenyat per Maverick i, un pèl més lent, pel de Dovi. En tot cas, si bé la meteorologia podia deixar en no res les dues sessions del primer dia, sí que la classificació era rellevant perquè la Q2, en cas de pluja, hauria quedat certificada.

Amb la KTM de Pol Espargaró a dins i també amb l’Honda de Dani Pedrosa malgrat els problemes per trobar l’equilibri de la moto treballant a temperatures baixes. Però amb Jorge Lorenzo i Valentino Rossi havent de passar per la Q1, tots dos, sense tenir ahir sensacions del tot bones amb la seva moto.