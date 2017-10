“És hora d’agafar punts i no ser gaire agressius”

“Estic content per la victòria, però, honestament, el que em fa més feliç és sortir d’aquí amb aquests 33 punts d’avantatge.” Marc Márquez podria ser campió del món a Malàisia diumenge que ve i fa comptes. “Ara toca relaxar-nos i entendre quines són les nostres possibilitats a Sepang i a Xest. És l’hora d’agafar punts i no ser gaire agressius.”

Pel triomf, pel marge amb què sortia d’Austràlia respecte d’Andrea Dovizioso, per la cursa; la roda de premsa posterior va tenir el Marc Márquez més rialler. “Ha estat una carrera extraordinària, amb un grup gran com en una cursa de Moto3 i he gaudit molt”, explicava. “He sortit intentant ser pacient, a escalfar bé els pneumàtics i a guardar-los, però en la segona o tercera volta ja he tingut el primer contacte amb el Zarco.” “He entès que o bé atacava o bé em superarien per tot arreu.” Naturalment, tot plegat amb un ull posat en la situació de Dovizioso. “Abans de la cursa he dit a l’equip que no volia que em diguessin on era. Volia fer la meva carrera. Intentava veure on era i analitzar la situació, però fent la meva.” Les diferències entre el grup capdavanter i el del pilot italià van anar creixent, i superada la meitat de la cursa Márquez el veia arribar al tercer revolt quan ell ja deixava el quart per enfilar el cinquè. “Quan quedaven vuit voltes [anava tercer] m’he dit que era hora d’atacar i intentar obrir un forat.”