El campió inacabable

Sis victòries, quatre segons llocs, dos tercers llocs (12 podis de 18 possibles), vuit posicions preferents, tres voltes ràpides i 298 punts. Aquests són els números d’un campió del món. D’un campió del món que ja acumula sis títols. D’un campió del món que ja és el millor talent del motociclisme sorgit aquest segle i que, per la seva joventut (24 anys), li queda recorregut per a lustres. D’un campió del món que no en té mai prou. D’un campió del món de Moto GP que es diu Marc Márquez.

El mundial, però, no començava amb el lleidatà com a favorit. Maverick Viñales responia a les expectatives que havia generat la seva arribada a Yamaha i es convertia en el gran dominador de la pretemporada. L’empordanès començava amb dues victòries consecutives que el situaven com el pilot de referència, mentre que Márquez, amb problemes a la seva moto, només era quart de la general després de les sis primeres curses, amb 68 punts de 150 possibles. La temporada va fer un tomb en el Gran Premi de Catalunya. Márquez va sumar a partir d’aquesta cursa cinc podis consecutius (amb dues victòries). A San Marino es va posar primer i ja no va deixar el lideratge perquè va saber protegir els punts més bé que els rivals en els circuits menys adients a la seva moto.

Simultàniament amb el ressorgiment de Márquez i coincidint amb un canvi de carcassa dels pneumàtics, Yamaha va perdre el rumb en l’aspecte tècnic, Viñales no es va adaptar a la nova goma i va perdre la confiança. Andrea Dovizioso es va convertir en el seu principal rival. L’italià de Ducati va conservar les possibilitats de prendre el títol a Márquez fins a l’última prova, al País Valencià, però el cerverí no es va deixar sorprendre.

Els números aconseguits per Márquez des del seu debut (2008) l’avalen com el millor pilot de la història a la seva edat. És el tetracampió més jove en la categoria reina i el més jove que guanya sis títols. També és el pilot més jove amb una victoria de cursa i un títol mundial en la categoria reina. Amb només 24 anys, el lleidatà ja s’ha situat entre els deu millors de la majoria de rànquings històrics: vuitè pilot amb més títols (6), sisè amb més victòries (61), novè amb més posicions preferents (102), sisè amb més voltes ràpides (53) i primer en posicions preferents (73). Per la seva joventut i voracitat, està en disposició d’ocupar el podi de tots aquests rànquings i de liderar-ne algun més.

Márquez és el campió inacabable, l’únic que pot treure a Valentino Rossi l’honor de ser considerat el millor de tots els temps. Genial i imprevisible. Ofensiu i arrauxat. Descarat i, a vegades, temerari. Un fenomen en tota regla que per molts anys pot continuar proporcionant grans alegries.