“Que faci bon temps, en el sentit més ampli que es pugui imaginar.” El desig per a l’any que comença expressat per Marc Coma a les pàgines de L’Esportiu abans-d’ahir amagava diverses lectures, però la més literal saltava a la vista. Només els capricis del temps –l’any passat les pluges a Bolívia van dur a cancel·lar dues etapes i retallar-ne tres més– poden esguerrar el recorregut imaginat per director esportiu del Dakar per a la 40a edició.

Tothom coincideix a dir que serà el més africà d’ençà que la cursa va haver de fugir a l’Amèrica del Sud arran de l’anul·lació de l’edició del 2008 –la trentena–, per les amenaces d’Al-Qaida en territori maurità. El Perú té poc a veure amb el Sàhara –els malèvols no s’estan d’assenyalar que rere cada duna americana es pot trobar un centre comercial–, però sortir de Lima, com el 2013, permet encadenar cinc dies seguits de sorra i navegació fora de pistes. Tot seguit la cursa afrontarà el repte de l’altura, a Bolívia –a la capital més alta del planeta, La Paz, es tornarà a fer la jornada de descans, el 12 de gener–, per endinsar-se a continuació a l’Argentina. L’únic país present en totes les edicions sud-americanes promet una segona setmana d’alt voltatge, que culminarà en la mítica Superfiambalá, el 17 de gener. Tres dies després, el 40è Dakar es clourà a Córdoba, una població que també és la seu del ral·li argentí del mundial.

Peugeot i KTM, favorits