Daltabaix a les dunes

El Dakar s’ha acabat per a Nani Roma (Mini). El pilot de Folgueroles va tenir un accident a menys de 500 m del final de l’especial de la tercera etapa i, com a conseqüència, va patir un traumatisme cranioencefàlic i dolors a la zona cervical que impedeixen la seva continuïtat en la prova. Roma va ser traslladat en helicòpter a un hospital de Lima, però abans va acabar l’especial perquè en cap moment va perdre el coneixement. El seu copilot, Àlex Haro, aparentment no es va fer res.

L’accident de Roma es va produir mentre pilotava sobre una duna a alta velocitat. En corregir lleugerament la seva trajectòria, la part dreta del darrere del cotxe va quedar clavada sobre la sorra i el vehicle es va elevar i va fer dues voltes de campana. La primera avaluació mèdica va concloure que Roma no estava en condicions òptimes de continuar la cursa. El pilot serà sotmès a més exàmens.

Roma, vencedor del Dakar el 2004 (motos) i el 2014 (cotxes), va figurar inicialment en la classificació de l’etapa, que va acabar en setzè lloc i a 26 minuts del vencedor, Nasser-Al-Attiyah (Toyota), però més tard en va ser exclòs perquè no va completar l’enllaç final fins a San Juan de Marcona. Aquest és el seu quart abandonament des que va debutar en els cotxes el 2005. Les seves anteriors retirades van ser els anys 2010, 2011 i 2015. Rosa Romero, esposa de Nani Roma, es va assabentar de l’accident de l’osonenc després d’acabar la seva etapa en motos (87a). “Estic tranquil·la perquè he pogut parlar amb ell”, va explicar a Teledeporte.

La victòria d’Al-Attiyah, després d’una segona jornada nefasta, li va servir per escalar fins al tercer lloc de la general, que ara lidera Stéphane Peterhansel, vencedor del Dakar tretze vegades, després de ser segon. Peugeot va tornar a ser l’equip més potent, amb Carlos Sainz, tercer, i Cyril Despres, que va perdre el lideratge i és segon, quart. Loeb va demostrar que les dunes se li entravessen i va perdre vuit minuts més.

En motos, Joan Barreda (Honda) va perdre tot el crèdit guanyat després del recital de la segona etapa del Dakar –es va posar líder de la general– a causa d’una badada en el tram final del recorregut. El pilot castellonenc no va veure un viratge a l’esquerra i va rodar fora de ruta quinze quilòmetres, que va haver de desfer un cop es va adonar de l’error. El contratemps li va fer perdre 28 minuts respecte del vencedor de l’etapa, que va ser Sam Sunderland (KTM), i compromet seriosament les seves aspiracions d’endur-se la victòria final. Sunderland es va endur la segona victòria en aquest Dakar, per bé que va tenir un ensurt en forma de caiguda en una duna, encara que sense conseqüències. Gerard Farrés (KTM), cinquè gràcies a una sanció a Toby Price (KTM), va aconseguir el seu millor resultat parcial i avança sis llocs en la general (11è). Oriol Mena (Hero) es va situar com a segon millor debutant (19è) gràcies a la dotzena posició. Laia Sanz (KTM) continua molt regular després de ser quinzena, just al davant de Joan Pedrero (KTM).