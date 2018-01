Monsieur Dakar és viu

Divendres Ettiene Lavigne va admetre que l’etapa d’avui, entre Tupiza i Salta (513 km, amb 242 d’especial) corria perill per l’acumulació d’aigua que havia convertit la zona d’assistència en un fangar. Ahir es va confirmar la suspensió. A Tupiza els vehicles d’assistència van haver de situar-se en una carretera per no quedar atrapats.

La d’avui havia de ser una de les etapes més ràpides, combinant les pistes amb creuaments de rius de cabals variats, i crescuts. El Dakar no en parla però, a més, per avui hi ha previst a Bolívia una jornada de protesta pel sistema penal, amb amenaça de talls de camins i carreteres. L’especial havia d’acabar a tocar de la frontera argentina.

“Estem en una zona molt sensible a les pluges que en les últimes hores s’ha vist molt castigada”, admetia ahir Marc Coma. “El bivac està en males condicions. Seria possible muntar una especial però preferim no arriscar-nos i enviem tota la caravana per carretera fins a Salta, on continuarem la cursa amb normalitat. Aquesta etapa tenia un risc i no volem alterar la dinàmica d’un Dakar fins avui fantàstic. Preferim ser una mica conservadors avui i que la desena etapa [dimarts] sigui de màxim nivell.”